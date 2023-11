“โลตัส” ต่อยอดโปรแกรมสมาชิก My Lotus’s จับมือ “เอ้ก ดิจิทัล” พัฒนา Big Data และ Deep Tech ตัวช่วยธุรกิจมัดใจลูกค้าทุกเซกเมนต์

ชูจุดเด่นฐานสมาชิกแข็งแกร่งครอบคลุมทุกเซกเมนต์รวมกว่า 15 ล้านคน วิเคราะห์อินไซต์สมาชิกได้แม่นยำ พร้อมวางแผนการทำ CRM ลอยัลตีโปรแกรม และกิจกรรมการตลาดได้เหมาะกับแต่ละแบรนด์ ตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ตั้งเป้าช่วยติดสปีดให้ธุรกิจของพาร์ตเนอร์เติบโตก้าวกระโดดไปพร้อมกัน ล่าสุด ฉลองโลตัสก้าวสู่ปีที่ 30 กับโปรโมชั่นที่ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำกว่าหลายร้อยแบรนด์ และได้ส่งมอบแคมเปญพิเศษให้สมาชิกที่ช้อปโลตัสมาอย่างต่อเนื่อง กับ My Lotus’s Wow Day ดีลดี ไม่มีกั๊ก ทุกวันที่ 10-20-30 ของทุกเดือน แลกโลตัสคอยน์รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากโลตัสและร้านค้าที่ร่วมรายการมากมาย ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงธันวาคมนี้นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด โลตัส กล่าวว่า “โปรแกรมสมาชิก My Lotus’s คือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้โลตัสสามารถส่งมอบความพิเศษ ความคุ้มค่า ที่ไม่ใช่แค่ราคาประหยัด ให้ลูกค้า (Personalized value that goes beyond price) โดยใช้เทคโนโลยี Big Data AI/ML ยกระดับการจัดการและการออกแบบลอยัลตีโปรแกรมสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบสมาร์ทให้กับสมาชิก My Lotus’s โดยมีเอ้ก ดิจิทัล เป็นพาร์ตเนอร์ที่จัดทำข้อมูล วิเคราะห์เชิงลึก ทำโปรโมชั่นกับทั้งลูกค้าและแบรนด์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 15 ล้านคน ถือเป็นลอยัลตีโปรแกรมที่เข้าถึงคนไทยได้มากที่สุดในทุกครัวเรือน ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่มช่วงวัย ซึ่งปี 2566 เราแจกโลตัสคอยน์ไปแล้วกว่า 1,200 ล้านคอยน์ และแจกคูปองส่วนลดที่ร่วมกับแบรนด์พาร์ตเนอร์กว่า 1,000 แบรนด์ อย่างต่อเนื่องตลอดปี ผ่านทั้งสาขาของโลตัสกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงการช้อปออนไลน์ ผ่าน Lotus’s SMART App มุ่งสร้างความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบรู้ใจตอบไลฟ์สไตล์สมาชิกด้วยแนวคิด ‘ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Make Your Life Smarter’ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักคือ SMART Community Center ที่โลตัสเดินหน้าในการเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนในชุมชน และการเป็น SMART Life Solutions ที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรอบด้านให้ลูกค้า และในโอกาสพิเศษที่โลตัสก้าวสู่ปีที่ 30 เราได้ส่งมอบสิทธิพิเศษกับแคมเปญ My Lotus’s Wow Day ดีลดี ไม่มีกั๊ก ทุกวันที่ 10-20-30 ของทุกเดือน สมาชิก My Lotus’s สามารถใช้โลตัสคอยน์แลกรับคูปองส่วนลด หรือสิทธิพิเศษมากมาย เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ช้อปกับโลตัสมาต่อเนื่องเกือบ 30 ปีสำหรับแบรนด์และพันธมิตรธุรกิจ โลตัส ได้ร่วมมือกับ เอ้ก ดิจิทัล พัฒนาต่อยอดโปรแกรมสมาชิก My Lotus’s ให้เป็นเครื่องมือสำหรับนักการตลาด ในการศึกษาเข้าใจพฤติกรรมการช้อปเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าบริการ เพิ่มยอดขายให้แบรนด์ของตนเอง ผ่าน 3 แกนหลัก1. C-Suits แพลตฟอร์มที่ให้แบรนด์เข้าถึงข้อมูลการขาย การซื้อสินค้าของสมาชิก ที่ผ่านการประมวลผล Big Data พร้อมแนะนำในการเพิ่มยอดขาย หาโอกาศทางธุรกิจในกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในพื้นที่ใหม่ ตลอดจนช่องทางใหม่ เพื่อเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ให้กับแบรนด์2. Campaign & Marketing Activation with My Lotus’s ช่วยแบรนด์เพิ่มยอดขายผ่านฐานลูกค้า My Lotus’s เช่นทำการตลาดผ่านโลตัสคอยน์ หรือคูปองส่วนลด ทั้งในเรื่อง Cross-sell/Up-sell หรือโปรโมทสินค้าออกใหม่ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่านสื่อการตลาดของโลตัส ฐานรายชื่อสมาชิก และช่องทางออนไลน์ต่างๆ3. Targeting and Advertising Solutions เน้นต่อยอดให้แบรนด์หรือพันธมิตร ในทุกกลุ่มธุรกิจ สามารถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดผ่านฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 15 ล้านคน ที่มีกำลังซื้อ หลากหลายช่วงอายุ ในทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Target communication, In-Store, Online และ Out-Of-Home Advertising”นางสาวรพิพร สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลธุรกิจค้าปลีก บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “เอ้ก ดิจิทัล นำบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและวิเคราะห์บิ๊กดาต้าครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ Business Analytics as a Service - Powered by AI Engine เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดเส้นทางให้กับโปรแกรมสมาชิก My Lotus’s ตั้งแต่พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ ทั้งยังพัฒนาโมเดลสำหรับคาดการณ์พฤติกรรมและประเมินการจับจ่ายของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ โดยเรานำ First Party Data ของโลตัส มาจัดระเบียบข้อมูล สร้าง Customer Segmentations ในหลากหลายมุม จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และประมวลผลเชิงลึก ด้วยกำลังของทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) เทคโนโลยี AI และ Machine Learning พร้อมนำผลลัพธ์ไป Customize สร้างเป็นลอยัลตี และ CRM โปรแกรมที่ตรงใจผู้บริโภคแต่ละราย รวมถึงใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าสร้าง Impact ได้รอบด้าน ทั้งสร้างความพึงพอใจและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกทุกคน ขณะเดียวกันยังช่วยให้โลตัสและแบรนด์ต่าง ๆ เข้าใจพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครวมถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ นำไปสู่การเพิ่มยอดขาย กระตุ้นการซื้อ ช่วยแนะนำสินค้า สร้างการจดจำแบรนด์ ขยายฐานลูกค้า วัดผล รวมไปถึงการทำโฆษณา เพื่อสร้างลอยัลตีให้กับแบรนด์พาร์ตเนอร์ และโลตัส”ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมกับแคมเปญ My Lotus’s Wow Day ดีลดี ไม่มีกั๊ก ทุกวันที่ 10-20-30 ตั้งแต่วันนี้– ธันวาคม 2566 มีสิทธิพิเศษมากมายกับแบรนด์และพาร์ตเนอร์ชั้นนำทั้งในสาขา และช่องทางออนไลน์ เพียงสมัครสมาชิก My Lotus’s สะสมโลตัสคอยน์ผ่าน Lotus’s SMART App ก็เลือกรับความคุ้มค่าได้เลย• ทุกวันที่ 10 ของเดือน ใช้ 10 โลตัสคอยน์ แลกสิทธิพิเศษ ดังนี้ เติมเงินมือถือ 20 บาท ทุกเครือข่าย, คูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่โลตัส หรือร้าน Kamu Tea มูลค่า 30 บาท, รับฟรี Original Pretzel จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 35 บาท ที่ Auntie Anne's และรับฟรีโดนัท Honey Dipped มูลค่า 27 บาท ที่ Mister Donut• ทุกวันที่ 20 ของเดือน ใช้ 20 โลตัสคอยน์ แลกสิทธิพิเศษ ดังนี้ รับฟรี Mini Croissant 3 ชิ้น มูลค่า 39 บาท จากร้าน Bonjour, รับฟรีเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ ที่ตู้เต่าบิน 1 แก้ว, คูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับร้านบาร์บีคิว พลาซ่า หรือ PAUL และ รับฟรีโดนัท 2 ชิ้น มูลค่า 62 บาท ที่ Dunkin' Donuts• ทุกวันที่ 30 ของเดือน ใช้ 30 โลตัสคอยน์ แลกสิทธิพิเศษ ดังนี้ คูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าโลตัส มูลค่า 80 บาท เติมเงินมือถือ 50 บาท ทุกเครือข่าย, คูปองส่วนลดปั๊มน้ำมันบางจาก มูลค่า 50 บาท, คูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท สำหรับ Starbucks หรือ MK Restaurants*เฉพาะสมาชิก My Lotus’s เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด