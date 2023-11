มาแรง!! เอสซีจี คว้า 5 รางวัล แคมเปญการตลาดแห่งปี เวที “MAT Award 2023” ตอบโจทย์สายกรีน

ที่ชวนให้คนไทยใส่ใจเรื่องคุณภาพอากาศ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชัน ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และงานจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อตอบความต้องการในวันนี้และอนาคต ให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก คุ้มค่า ปลอดภัย และรักษ์โลก โดยเอสซีจี ซึ่งเป็น 2 รางวัล จากประเภทนอกจากนี้ ยังได้รับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด และบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) จากประเภทรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานเอสซีจีที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อตอบความต้องการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่าและรักษ์โลก ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลูกค้าที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส เน้นสร้างธุรกิจเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลโครงการประกวดจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม และยกย่องผลงานของนักการตลาดไทยที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้นักการตลาดไทยก้าวสู่ระดับสากล โดยในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 81 ผลงาน จาก 42 องค์กรทั่วประเทศ