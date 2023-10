ทัพศิลปินสุดฮอตพร้อมบุกลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชวนทุกคนมาสร้างความสุข ในฟรีคอนเสิร์ตใหญ่กลางเมือง “FWD Music Live Fest 2 #ชีวิตติดคอนฯ”

หลังประสบความสำเร็จกับการนำทัพศิลปินเพลงแถวหน้าของเมืองไทยมอบความสุขให้กลุ่มคนทุก Gen พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้น้องๆวง School Bands ปล่อยพลังโชว์ความสามารถทางดนตรี ในไปเมื่อเดือน พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ล่าสุด FWD ประกันชีวิต พร้อมขยายพื้นที่ความสุขให้ใหญ่กว่าเดิม กับฟรีคอนเสิร์ตจัดยิ่งใหญ่กลางเมืองบนพื้นที่ด้านหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับศิลปินเบอร์ต้นของประเทศ อาทิเตรียมขึ้นเวทีนำบทเพลงมามอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนมีส่วนร่วมตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า FWD Music Live Fest 2 #ชีวิตติดคอนฯ” มีแนวคิดการจัดงานที่พัฒนาต่อยอดมาจากแคมเปญหนังโฆษณาชุด Life in Hashtag #ชีวิตติดแฮชแท็ก ที่เล่นกับการหยิบโมเม้นท์การใช้ชีวิตติดแฮชแท็กมาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ เพราะชีวิตคิดแล้วต้องใช้ โดยมาในรูปแบบของฟรีคอนเสิร์ตใหญ่กลางเมืองที่จัดต่อเนื่อง 3 วันเต็ม และยังขยายพื้นที่ความสุขให้มากกว่าเดิม เพื่อให้คนทุกเจเนอเรชั่นได้ร่วม Celebrate living ด้วยกันมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรับรู้ สัมผัส และมีประสบการณ์กับ แบรนด์ FWD ประกันชีวิต พร้อมทั้งสร้างพื้นที่เปิดเวทีให้น้องๆ School Bands ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีบนพื้นที่เดียวกับศิลปินชั้นนำ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและร่วมลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย“ต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ให้การตอบรับในกิจกรรมคอนเสิร์ต“FWD Music Live Fest 2 #ชีวิตติดคอนฯ” อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะ วง SEASON FIVE , POLYCAT, COCKTAIL ,PIXXIE และ Zom Marie ที่ได้ตอบรับมาร่วมขึ้นเวทีกับเราอีกในครั้งที่ 2 ส่วนคุณบุรินทร์ , คุณโจอี้ บอย , คุณเจ เจตริน , คุณดา เอ็นโดรฟิน , เดอะทอยส์ , วงโปเตโต้ ,วง ETC , ต้าห์อู๋-ออฟโรด ก็ต้องขอบคุณที่มาร่วมเป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนได้มาเจอกัน ได้มีช่วงเวลา Celebrate living ร่วมกัน ” นางสาวปวริศา กล่าวกิจกรรม “FWD Music Live Fest 2 #ชีวิตติดคอนฯ” จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดลงทะเบียนรับบัตรเข้างานเวลา 14:00 น. และคอนเสิร์ตเริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย โดยภายในงานมีศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 พบกับ WHITE LIE, EYERICE, PiXXiE, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, The Toy, Burin, และ Joey Boyวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 พบกับ MARKET FEEL, แดนสนธยา, ETC, Season Five, Polycat, และ J-Jetrinวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 พบกับ SWEET DANGER, SIXTH FLOOR, Zom Marie, POTATO, Da Endorphine, และ COCKTAIL“เราหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราจะสนุก มีความสุข และได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้ Celebrate living ด้วยกัน ได้รับรู้และเข้าถึงแบรนด์ FWD ประกันชีวิต มากขึ้น โดยเรายังมีแผนสร้าง Brand Experience ในอีกหลากหลายรูปแบบที่อยากให้รอติดตาม เพื่อทำให้ FWD ประกันชีวิต ได้เข้าไปอยู่ในใจและใกล้ชิดกับทุกคนมากยิ่งขึ้น” นางสาวปวริศา กล่าวทิ้งท้ายหมายเหตุ :*อ้างอิงข้อมูลจาก Blackbox Data**อ้างอิงข้อมูลจาก Zanroo Social Listening เดือนพฤษภาคม 2566***อ้างอิงข้อมูลจาก Tiktok