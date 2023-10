TIMBERLAND ครบรอบ 50 ปี จัดงาน “TIMBERLAND CELEBRATES 50 YEARS ANNIVERSARY OF AN ICON” ในคอลเลคชั่น “COLOR BLAST”

รองเท้าบูท THE ORIGINAL TIMBERLAND® BOOT ไอคอนของรองเท้าบูทที่ผ่านความเป็นมาในหลายวัฒนธรรม ผ่านยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และยังคงเชื่อมโยง รวบรวมผู้คน ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งท้าทาย, HipHop, แฟชั่น และการแสดงออกความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ อย่างที่ไม่มีแบรนด์อื่นสามารถทำได้ โดยตั้งแต่ปี 1973, นวัตกรรมการกันน้ำที่น่าประทับใจของ Timberland ได้ก่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรองเท้า ได้เติบโตขึ้น และ เป็นที่รักของผู้คน ในหลายวัฒนธรรม ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมยาวีที่รู้จักกันในชื่อ "Paninari" ในมิลาน ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 หรือ วงการ Rave Scene ในประเทศอังกฤษ และ ในช่วงต้นทศวรรษ '90s เขต Harajuku ของโตเกียว ที่รองเท้าบูท Timberland® กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสรีภาพในการแสดงออก การเป็นตัวของตัวเอง และการผสมผสานระหว่างสไตล์ตะวันตกและสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยความเชื่อมโยงที่ฝังลึก และ เป็นตำนาน ระหว่าง Timberland กับ วัฒนธรรมฮิป-ฮอป ที่ได้เริ่มในต้นปียุค 90s ได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ Timberland เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ล่าสุดเดินทางก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อย่างเป็นทางการ โดยมีการจัดงานเพื่อ Celebrate ให้กับรองเท้าบูทเหลือง ผ่านคอลเลคชั่น COLOR BLAST ขึ้น ณ TIMBERLAND CONCEPT STORE, MEN’S SHOES & BAG, 2RD FLOOR. EVENT E-SPACE ZONE, THE EMPORIUM DEPARTMENT STORE โดยมี คุณ Edward Lee , VF corporation - Regional Manager และ “คงภัทร ตันติจิรสกุล” รองกรรมการผู้จัดการ - บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด มหาชน นำทีมเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้เหล่าศิลปินจากค่าย High Cloud Entertainment นำทีมโดย F.HERO, Bear Knuckle, Txrbo, NORTHY ศิลปินจากค่าย UNIVERSAL อย่าง “ปัน สรณวรรธ” หรือ PUNYARB และ PORCHE เข้าร่วมงานปาร์ตี้สุดคูลด้วยกลิ่นอายของงานปาร์ตี้ริมถนนใน Bronx ในปี 1973 ที่ลงตัวแบบสุดๆโดยในงานได้มีผลงานการออกแบบลวดลายลงบนรองเท้าบูท TIMBERLAND The Original Boots จากศิลปินไทย ทั้ง 6 ท่าน อย่าง Naris Muensaen (@billyboom_ms), Patipat Pintawana (@Natkai), Kamonwan Ureerak (@simpleseasun), Kotchamon Anupoolmanee (@monning_mon), Thitipoom Phetsangkhat (@anofficerdies) และ @benxblues.studio มาร่วมรังสรรค์ออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคต่างๆ ผ่านคอนเซป THIS IS NOT A BOOT, IT IS A CANVAS. ที่จะเป็น Rare Item สุดเจ๋งได้วางโชว์ในงานนี้และสำหรับ TIMBERLAND ครบรอบ 50 ปี ก็จัดเต็มการ Celebrate ด้วย Collection Limited Edition -Colorblast รองเท้าบูท 6 นิ้ว, หมวก และฮู้ด ที่มาถึง 7 เฉดสี โดยสามารถสั่งจองสินค้าได้ทาง Line @timberlandth, และ ร้าน 24Kilates Line @24kilatesbkk#TIMBERLAND50#BUILTFORTHEBOLD#COLORBLAST#TimberlandThailand