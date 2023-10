"อาเล็ก - แจ็คกี้ -เชฟภู" ยกขบวนร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมอีเวนต์ “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA”

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักพาณิชย์ อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดประสบการณ์งานเฉลิมฉลองกับมหกรรมอีเวนต์ “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA” ที่จะมาสร้างความคึกคักโดยมีเหล่าเซเลบสายอิตาลีเลิฟเวอร์ตบเท้าเข้าร่วมงาน นำโดย อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ, แจ็คกี้- ชาเคอลีน มึ้นช์ และ เชฟภู-ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช ที่แท็กทีมมาร่วมแชร์ประสบการณ์สุดประทับใจ ให้ฟินแบบไม่ต้องบินไปไกล เพราะงานนี้ยก The Best of Italy มาให้ช้อปกันแบบม้วนเดียวจบ พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษเฉพาะภายในงาน ผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566เริ่มต้นกับการแบ่งปันประสบการณ์กับ “อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ” หนุ่มขี้เล่นอารมณ์ดี ผู้หลงใหลการท่องเที่ยวและสายคอนเทนต์ เผยว่า "ส่วนตัวผมเป็นคนหลงใหลในการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ยิ่งเป็นประเทศอิตาลีเป็นสถานที่ผมชื่นชอบ หลายแห่งที่เป็นแลนด์มาร์กของโลก แถมสถาปัตยกรรมของประเทศนี้มีการผสมผสานทั้งยุคเก่ายุคใหม่ไว้ด้วยกัน ถ่ายรูปออกมาสวยเป๊ะมาก แถมอาหารก็อร่อย อากาศก็ดี เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อน และสิ่งที่ต้องไม่พลาดเมื่อไปเยือนอิตาลี ก็คือการช้อปปิ้ง เพราะแบรนด์ Made in Italy คุณภาพพรีเมียมมาก เชื่อว่าใครได้ใช้แล้วต้องติดใจแน่นอน ยิ่งพอได้รู้จักแคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป” ก็ช้อปสินค้าแบรนด์โปรดได้ง่ายๆ เลยบนช้อปปี้ สะดวกสบายมากครับ”ด้าน “แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์” นักแสดงสาวสวยอารมณ์ดี เสริมว่า “อิตาลีเป็นอีกประเทศที่แจ็คกี้หลงรักเลย แจ็คกี้เองรักทุกสิ่งของอิตาลีอยู่แล้ว พอได้ทราบแคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป” ก็ช้อปสินค้าแบรนด์โปรดได้ง่ายๆ เลยบนช้อปปี้ สะดวกสบายกว่าเดิมมาก ไม่ต้องเสียค่าตั๋ว และไม่ต้องเสียเวลารอพรีออเดอร์นานด้วยค่ะ”ส่วน “เชฟภู-ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช” เชฟหนุ่มผู้มากความสามารถ จากรายการ MasterChef Thailand ได้เผยว่า “เช็คลิสต์อาหารจานโปรดของผม หนึ่งในนั้นจะมีเมนูอาหารอิตาเลียนอยู่หลายเมนูเลย ทั้งชอบกินและชอบทำ ไม่เพียงแค่ชอบรสชาติที่กลมกล่อมของเมนูต่างๆ แต่การทำอาหารอิตาเลียนแต่ละจานก็มีความ ท้าทายไม่แพ้กัน หลายจานที่ดูเหมือนง่าย แต่เพียงแค่เปลี่ยนวัตถุดิบ ส่วนผสม และเครื่องปรุงรส ความอร่อยก็ต่างกันแล้ว ผมจึงค่อนข้างใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบและการเลือกเครื่องปรุงค่อนข้างมาก ยิ่งได้เครื่องปรุงแบบต้นตำรับ Made in Italy ผมเชื่อว่าเราน่าจะทำอาหารอิตาเลียนออกมาได้ใกล้เคียงกับออริจินัลแน่นอนครับ และถ้าใครที่อยากมาช้อปเครื่องปรุงสุดพรีเมียมจากประเทศอิตาลี ต้องมาที่งาน Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA ครั้งนี้ ที่มีให้เลือกสรรมากมายรวมถึงอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆ ที่ตอบโจทย์การทำเมนูอิตาเลียนที่หลากหลายได้แบบไม่ต้องไปขนด้วยตัวเอง แค่กดสั่งก็จัดส่งถึงหน้าบ้านคุณได้ง่ายๆ”สำหรับไฮไลท์ในงานเปิดตัว คือ การแข่งขันทำอาหารอิตาเลียนเมนูเด็ด Bruschetta stracciatella & Black Truffle (บรูสเก็ตต้า สตราเซียเทลลา และซอสแบล็คทรัฟเฟิล) และ Bruschetta with tomato & basil (บรูสเก็ตต้า หน้ามะเขือเทศและโหระพา) ซึ่งเป็นขนมปังซาวเออร์โดวจ์ย่างที่ราดด้วยน้ำมันมะกอก ออร์เดิร์ฟสไตล์อิตาเลียนที่ทานง่าย และทำได้เองที่บ้าน เพียงแค่มีวัตถุดิบสุดพรีเมียม ‘Made in Italy’ ดีๆ ก็รับรองว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวสไตล์อิตาเลียนแน่นอนมาร่วมเช็คอินสัมผัสประสบการณ์ความสุขของ The Best of Italy ที่ยกอิตาลีมาให้ช้อปใจกลางกรุงเทพได้ในงาน “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้แก่•ส่วนลดร้านค้ากว่า 50% รวมถึงโค้ดลดเพิ่ม 60% และโค้ดส่งฟรี เฉพาะภายในงาน 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 เท่านั้น•ร่วมลุ้นและเชียร์ไปกับกิจกรรมแข่งทำอาหารเมนูอิตาเลียนเด็ด ผ่านอุปกรณ์และส่วนผสมจากคอลเลกชันสินค้าแบรนด์ ‘Made in Italy’ สุดพรีเมียมชั้นนำที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุด พร้อมร่วมรับส่วนลดสุดพิเศษเฉพาะภายในงาน และช้อปปิ้งสินค้าพรีเมียมจากอิตาลีผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้อย่างจุใจติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป” กับหลากหลายกิจกรรม พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษตลอดทั้งปี รวมถึงคอลเลกชันสินค้า ‘Made in Italy’ ล่าสุดได้ที่ https://shopee.co.th/Italian-trade-agency