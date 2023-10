“ไอคอนสยาม” จับมือ ‘ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท’ เผยโฉม “โอลาฟ” ขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ที่มาพร้อมการ์ดเชิญ เพื่อชวนชาวไทยไปเปิดประสบการณ์ ดินแดนธีมโฟรเซ่นสุดมหัศจรรย์ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์!

แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับเปิดตัว โอลาฟ ขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ที่มาพร้อมการ์ดเชิญ ในฐานะตัวแทนจาก World of Frozen ณ ริเวอร์ พาร์ค ในงานเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งการเป็น Global Destination หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก และฉลองการเปิดตัวดินแดนธีมโฟรเซ่นสุดมหัศจรรย์ที่แรกในโลก ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สำหรับพิธีเปิดตัวในฐานะตัวแทนจาก World of Frozen อย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม โดยภายในงานจะได้พบกับ อันนาและเอลซ่า จากภาพยนตร์ แอนิเมชันชื่อดัง Frozen และศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม ในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมผนึกกำลังกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ครั้งนี้ เพื่อฉลองการครบรอบ 5 ปี ของไอคอนสยาม และร่วมฉลองการเปิดตัว “เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น” ดินแดนธีมโฟรเซ่นสุดมหัศจรรย์ที่แรกในโลก ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ด้วยแนวคิด “Collaboration to Win” หรือการดำเนินธุรกิจโดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า และครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกครั้งสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย โดยไอคอนสยามได้เตรียมเนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค เปิดตัว “โอลาฟ” ตัวละครจากแอนิเมชันชื่อดัง Frozen ที่ออกแบบสุดเอ๊กซ์คลูซีฟเพื่อประเทศไทยเท่านั้น โดยมีขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ผสานความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ นั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่แรกในโลก เพื่อสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนไอคอนสยาม ยังมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้า เพื่อต้อนรับการเปิดตัว “เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น” ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จัดแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ มอบของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 5 – 31 ตุลาคม 2566 สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช็อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป แลกรับบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland ฟรี 1 วัน และลูกค้าที่ช็อปครบ 500,000 บาทขึ้นไป แลกรับแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จำนวน 4 ท่านต่อแพ็คเกจ ประกอบไปด้วยที่พัก 2 คืน ณ โรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel (Seaview room) ที่ตกแต่งพิเศษ ในธีม World of Frozen พร้อมบัตรเข้า Hong Kong Disneyland แบบ 2 วัน (16 - 17 พฤศจิกายน 2566) และบัตรเข้าชม World of Frozen รอบ Preview สุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร เพื่อเข้าชมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Information ไอคอนสยามMr. Michael Moriarty (มร.ไมเคิล โมไรอาร์ตี้) กรรมการผู้จัดการ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “สองพี่น้องราชนิกูล อันนาและเอลซ่าได้มอบหมายให้โอลาฟเป็นผู้ส่งคำเชื้อเชิญไปยังผู้คนทั่วโลก และเรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับไอคอนสยาม ต้อนรับชาวไทยมายังหมุดหมายแรกในโลก ณ ไอคอนสยาม เพื่อพบกับโอลาฟ และการปฎิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสนุกสนานของเค้า ในการเชื้อเชิญชาวไทยไปยังเอเรนเดลล์ เป็นครั้งแรกหลังจากรอคอยมาเนิ่นนาน”“วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ดินแดนธีม โฟรเซ่น ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของโลกที่ทุกคนตั้งตารอคอยอย่าง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น (World of Frozen) จะพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท โดย เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น จะนำทางทุกท่านเข้าสู่ “เอเรนเดลล์” ดินแดนของจริงที่ถอดแบบจากภาพยนตร์อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ที่เป็นโลกใบใหม่รอให้คุณได้ไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ทริปล่องเรือสุดมหัศจรรย์เพื่อเดินทางสู่ปราสาทน้ำแข็งของเอลซ่าบนภูเขาทางเหนือ ไปจนถึงการผจญภัยแสนสนุกบนรถไฟเหาะรถเลื่อนผ่านป่าเอเรนเดลล์ และการได้พบปะผองเพื่อนโฟรเซ่นที่คุณชื่นชอบ” มร.ไมเคิล กล่าวเพิ่มเติมพบกับ เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น (World of Frozen) ดินแดนธีม โฟรเซ่น ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของโลก สำหรับแฟนๆ ทุกคนที่ตั้งตารอคอย พร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท และร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น (World of Frozen) กับมนุษย์หิมะ “โอลาฟขนาดใหญ่ที่มาพร้อมการ์ดเชิญ” อีเวนต์สุดพิเศษที่จะทำให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบเวิลด์ ออฟ โฟรเช่น อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ “โอลาฟ” (Olaf) ตัวละครสุดฮิตจาก Frozen ซึ่งมีขนาดใหญ่สูง 10 เมตร นั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่ออกเเบบสุดเอ๊กซ์คลูชีฟเพื่อไอคอนสยามโดยเฉพาะ โดยผสมผสานลวดลายธีมโฟรเซ่น เพื่อสะท้อนความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ https://www.iconsiam.com