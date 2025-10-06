พลิกโฉม Hospitality & Wellness! AquaSense เปิดโอกาสธุรกิจใหม่ สร้างประสบการณ์ Signature Scent เพื่อการตลาด และบำบัดความเครียดด้วยน้ำมันหอม นวัตกรรม ‘เนื้อน้ำนม’ ผลงานจากนักวิจัยไทย

AquaSense นำเสนอโซลูชันกลิ่นบำบัดสำหรับธุรกิจ Hospitality และ Wellness ที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ พร้อมจัดเวิร์กช็อปพิเศษ “Sense of Tomorrow” ที่เชียงใหม่ สร้างประสบการณ์ Signature Scent เพื่อการตลาด และบำบัดความเครียดด้วยน้ำมันหอม นวัตกรรม ‘เนื้อน้ำนม’ ผลงานจากนักวิจัยไทย พร้อมเปิดมุมมองใหม่สู่เทรนด์ Neurocosmetics และ Aromatherapy แห่งอนาคต
ดร. ธีรพงศ์ ยะทา กรรมการผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์ AquaSense ภายใต้บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันในยุคที่ธุรกิจ Hospitality และ Wellness ให้ความสำคัญกับ “การสร้างประสบการณ์” มากกว่าการให้บริการเพียงอย่างเดียว AquaSense เปิดตัว Essential Oil เนื้อน้ำนม (Nanoencapsulation Essential Oil) ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ สปา โรงแรม รีสอร์ต และศูนย์สุขภาพ โดยมีจุดเด่นคือสามารถละลายน้ำได้ทันที ซึมซาบสู่ผิวรวดเร็วโดยไม่เหนียวเหนอะหนะ ปลอดภัยแม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย พร้อมกลิ่นหอมเอกลักษณ์จากธรรมชาติ ช่วยสร้าง Signature Scent ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับแต่ละแบรนด์
ซึ่งถ้าพูดถึงกลิ่นแล้วไม่เพียงแต่สร้างบรรยากาศเท่านั้นแต่ยังสร้างประสบการณ์ดี ๆ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญของ Brand Experience ที่เชื่อมโยงลูกค้ากับความทรงจำที่มีต่อธุรกิจให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจคุณได้
โดย AquaSense มีตัวเลือกให้ธุรกิจสามารถนำกลิ่นไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ Lobby ของโรงแรม, Treatment Room ของสปา, คาเฟ่ที่ต้องการ Mood เฉพาะตัว ไปจนถึง Amenity ภายในห้องพัก ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมภาพลักษณ์และความแตกต่างในเชิงการแข่งขัน
เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้เข้าใจศักยภาพของนวัตกรรมใหม่แห่งกลิ่นบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม AquaSense จึงจัดงาน “Sense of Tomorrow” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ Baan Ta Lounge & Lawn โรงแรม Raya Heritage จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เวิร์กช็อปสุด Exclusive และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Neurocosmetics Trend in Aromatherapy Technology” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.นัยพัช นิตยสุทธิ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นี่ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เรื่อง “กลิ่นบำบัด” แต่คือโอกาสสัมผัสอนาคตของศาสตร์ความงามและสุขภาพ ที่จะเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจต่อการใช้กลิ่นเพื่อบำบัดและผ่อนคลาย
การเปิดตัว AquaSense ผ่านการจัดงาน “Sense of Tomorrow” สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจ Hospitality & Wellness ไทยให้เทียบเท่าสากล ผ่านการผสมผสานธรรมชาติ เทคโนโลยี และศาสตร์ Neurocosmetics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
AquaSense จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) นวัตกรรมใหม่เนื้อน้ำนม วิจัยและคิดค้นโดย ดร. ธีรพงศ์ ยะทา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำส่งระดับนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการนำส่งยา วัคซีน ชีววัตถุ และสารสกัดสมุนไพร จากบริษัท Premier Innova ผสานธรรมชาติกับเทคโนโลยีให้ล้ำสมัย อีกทั้งยังมุ่งมั่นสนับสนุนทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจให้สามารถใช้กลิ่นเป็นเครื่องมือสร้างสุขภาพ อารมณ์ และประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการ ดร. ธีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับภาคธุรกิจที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AquaSense รวมถึงโซลูชันด้าน Hospitality & Wellness ตลอดจนกิจกรรมและความเคลื่อนไหวในอนาคต หรือช่องทางเพื่อสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์ AquaSense สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 064-639-2924 (คุณจิตราพันธ์) อีเมล : chitrapan.@pinno.premier.co.th และ Facebook : AquaSense ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61577132114934 )