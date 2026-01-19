Sweet Escape ติดเกาะหวานฉ่ำฉลองวาเลนไทน์ ณ โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง

Sweet Escape ติดเกาะหวานฉ่ำฉลองวาเลนไทน์ กับแพ็คเกจห้องพักสุดสวีท จากโรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง อินเลิฟกับทริปล่องเรือยอร์ช ดินเนอร์คู่รัก และห้องพักสุดโรแมนติก
โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง ชวนคู่รักจัดทริปติดเกาะหวานฉ่ำสุดหรูฉลองวันวาเลนไทน์ ท่ามกลางบรรยากาศที่ปี่ยมเสน่ห์ของเกาะสีชัง กับแพ็คเกจห้องพักแสนโรแมนติก “Sweet Escape: Valentine’s Stay, Dine & Yacht” ให้ทุกคู่รักอิ่มเอมกับดินเนอร์มื้อพิเศษพร้อมสปาร์คกลิ้งไวน์ ทริปล่องเรือสุดหรู (join trip) กับห้องพักที่เนรมิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,600 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน พร้อมสิทธิพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สำรองห้องพักได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาห้องพัก ประเภทดีลักซ์
· 13 กุมภาพันธ์ 2569 ราคา 6,000 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
· 14 กุมภาพันธ์ 2569 ราคา 6,300 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
· 15 กุมภาพันธ์ 2569 ราคา 5,600 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
· ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
· อภินันทนาการชุดอาหารมื้อค่ำ 3 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน
· อภินันทนาการล่องเรือหรู “Romantic Sunset Yacht (join trip)” 1 ครั้ง สำหรับ 2 ท่าน
· อภินันทนาการ สปาร์คกลิ้งไวน์ 1 ขวด สำหรับ 2 ท่าน
· อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างอยู่ขณะนั้น)
· บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
· อภินันทนาการตกแต่งห้องพักสุดโรแมนติก
· อภินันทนาการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม
· การจองต้องชำระเงินล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนเงินได้
· โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ
สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง โทร.038-109-400 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.somewherehotel.com/
