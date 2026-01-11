"คาเฟ่ แคนทารี" เสิร์ฟเมนูฉลองปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2569

คาเฟ่ แคนทารี จัดทัพพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใสต้อนรับปีใหม่ 2569 กับเมนูคาว หวาน และเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ แคนทารี ตลอดเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2569
“Prawn Tomyum Risotto” ราคา 260 บาท (สุทธิ) พลาดไม่ได้กับเมนูน้องใหม่ รีซอตโตผัดเครื่องต้มยำกุ้ง รสเด็ดเผ็ดร้อนถึงใจ พร้อมความครีมมี่แบบอิตาเลี่ยนที่เข้ากันอย่างลงตัว ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขา อยุธยา, เกาะยาวน้อย, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, ศรีราชา, ระยอง และระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
“Biscoff Caramel Honey Toast” ฮันนี่โทสต์จากขนมปังโฮมเมดแสนอร่อยสไตล์คาเฟ่ แคนทารีกรอบนอกนุ่มใน ท็อปด้วยวิปครีมและบิสกิตอบกรอบ ราดซอสคาราเมลหอมหวาน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมรส ละมุน ราคา 230 บาท (สุทธิ) ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขาอยุธยา เชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง และ ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
“Honeycomb Toffee Latte” เครื่องดื่มทอฟฟี่ลาเต้เย็น ผสมผสานกับกลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้ง ท็อปด้วย Honeycomb กรุบกรอบเคี้ยวเพลิน ในราคาเพียง 140 บาท (สุทธิ) ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขาเชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) อยุธยา และ คาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
“Iced Coconut Matcha ราคา 120 บาท (สุทธิ)” และ “Iced Sparkling Yuzu Matcha ราคา 145 บาท (สุทธิ)” 2 เมนูของคนรักมัทฉะ เอาใจสายหวานแบบรักสุขภาพ พลาดไม่ได้กับ เครื่องดื่มเย็นแสนสดชื่นพร้อมคุณประโยชน์ ช่วยชะลอวัย มัทฉะมะพร้าวน้ำหอมที่ผสมผสานความหอมมันของมะพร้าวน้ำหอมกับมัทฉะ และ มัทฉะน้ำส้มยูซุสปาร์คกลิ้ง เครื่องดื่มเย็นรสเปรี้ยวอมหวาน ซ่าสดใส ชื่นใจกับความอร่อยแปลกใหม่ที่แสนลงตัว ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขาเชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) อยุธยา และ คาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline