ไอศกรีม 1 สกู๊ป แถม 1 สกู๊ป ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่ คาเฟ่ แคนทารี

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ! 10 มกราคม 2569 คาเฟ่ แคนทารี ร่วมฉลองวันสำคัญของเหล่าคุณหนู กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อซื้อ ไอศกรีมแสนอร่อย 1 สกู๊ป แถมฟรี 1 สกู๊ปทันที! ณ สาขาปราจีนบุรี, เชียงใหม่, เกาะยาวน้อย, โคราช, ภูเก็ต, ศรีราชา, ระยอง, ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์), อยุธยา และคาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com
