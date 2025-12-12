“บ่อน้ำจืดในทะเล 3 บ่อ” อันซีนพังงา จุดเช็กอินชวนทึ่งบนเกาะยาวน้อย ชาวบ้านเชื่อศักดิ์สิทธิ์-รักษาโรคได้

ชวนสัมผัสเสน่ห์สุดอันซีน “บ่อน้ำจืดในทะเล 3 บ่อ” ที่เกาะยาวน้อย จ.พังงา ปรากฏการณ์ธรรมชาติชวนทึ่ง พบเจอเพียงไม่กี่แห่งในเมืองไทย
“เกาะยาวน้อย” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา ที่นี่โดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติและหาดทรายชายทะเลอันงดงาม รวมไปถึงวิถีวัฒนธรรมอันเรียบง่ายแต่ทรงเสน่ห์
นอกจากนี้บนเกาะยาวน้อยยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอันซีนที่ไม่ควรพลาด อย่างเช่น “บ่อน้ำจืดในทะเล 3 บ่อ” ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านอันเป้า หมู่7 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
บ่อน้ำจืดทั้ง 3 บ่อ ตั้งอยู่ในทะเลริมป่าชายเลน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ชวนทึ่งและหาดูได้ยากมาก
บ่อน้ำจืดกลุ่มนี้จะปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดลงจนแห้ง จากนั้นเมื่อสังเกตดี ๆ จะพบกับแหล่งน้ำจืดที่ผุดขึ้นมาจากตาน้ำในทะเลแทนน้ำเค็ม ซึ่งชาวบ้านบนเกาะยาวน้อยได้น้ำก้อนหินมาเรียงไว้มีลักษณะเป็นบ่อเล็ก ๆ 3 บ่อ เรียกว่า บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก
แต่ละบ่อเมื่อได้ทดลองชิมจะพบว่ามีรสจืดไม่มีความเค็มเจือปน ซึ่งในอดีตชาวบ้านที่ออกไปจับปลาในทะเลมักจะแวะมาตักน้ำจืดที่นี่เพื่อนำไปใช้ดื่มกินเป็นประจำ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำจืดในทะเล 3 บ่อแห่งนี้ ว่า ในอดีตมีผู้เฒ่าในหมู่บ้านเกิดอาการปวดเมื่อยไม่สบายและได้ฝันเห็นบ่อน้ำจืดในทะเล พร้อมทั้งมีคนแก่หลายคนยืนอ่านคัมภีร์อยู่รอบบ่อน้ำแล้วบอกว่า ให้ไปตักน้ำที่บ่อมาดื่มแล้วจะหายปวดเมื่อย เมื่อตื่นขึ้นมาก็บอกให้ลูกหลานไปตักมาให้ดื่ม
จากนั้นผู้เฒ่าในตำนานก็หายจากอาการปวดเมื่อยเป็นปลิดทิ้ง จึงเกิดความเชื่อว่า น้ำในบ่อน้ำจืดในทะเลสามารถรักษาโรคให้หายได้ เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไป ชาวบ้านก็เดินทางมาตักน้ำในบ่อน้ำจืดในทะเลไปดื่มกิน จนมีการบอกเล่าต่อ ๆ กันไป ทำให้มีผู้คนเดินทางมาเอาน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้อยู่เป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่ก่อนดื่มก็จะอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการและมักจะประสบผลสำเร็จ
อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงตำนานเล่าขานของชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้น
ปัจจุบันบ่อน้ำจืดในทะเล 3 บ่อแห่งนี้ ทางชุมชนได้พัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดบนเกาะยาวน้อย
ขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่บ่อน้ำจืดแห่งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้ดีมากกว่านี้ เพราะนี่คือปรากฎการทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากมาก และพบเจอเพียงไม่กี่แห่งในเมืองไทย
ภาพ โดย : อโนทัย งานดี