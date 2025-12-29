หรอยแรง “ปลาตะหลังเค็ม” ปลาเค็มมงคลด้านความเจริญรุ่งเรือง ของฝากขึ้นชื่อแห่งเกาะยาวน้อย จ.พังงา

“เกาะยาวน้อย” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา ที่นี่โดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติและหาดทรายชายทะเลอันงดงาม รวมไปถึงวิถีวัฒนธรรมอันเรียบง่ายแต่ทรงเสน่ห์
นอกจากนี้เกาะยาวน้อยยังเป็นแหล่งอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านรสเด็ด รวมถึงของฝากขึ้นชื่อ ดังเช่น "ปลาตะหลังเค็ม" ที่สามารถสร้างรายได้งามให้กับชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะแห่งนี้
"นางสาวข้อดี้ย๊ะ ระวังชา" หรือ "จ๊ะอีด" แห่งบ้านแหลมไทร ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นครอบครัวชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ผลิตปลาเค็มรายใหญ่และมีชื่อเสียงในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนเองได้สืบทอดวิธีการทำปลาเค็มมาจากรุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวจนอยู่ดีกินดี สามารถส่งลูก ๆ เรียนจบปริญญากันหมด
จ๊ะอีด ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสาธิตวิธีการทำปลาเค็มของที่นี่ว่า กระบวนการไม่มีอะไรมาก โดยครอบครัวจะออกไปจับปลาในทะเล และเลือกเฉพาะ "ปลาตะหลัง" หรือ "ปลาสีเสียด" ที่มีอยู่มากในทะเลเกาะยาวเท่านั้น
จากนั้นนำมาผ่ากลางลำตัวแบบสด ๆ เอาเครื่องในออก แล้วล้างให้สะอาด หมักด้วยเกลือเม็ดไว้ในถัง 1 คืน โดยไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ
ต่อมาให้นำมาล้างเกลือออกให้สะอาด นำไปตากแดด 2 วัน แล้วนำมาห่อด้วยกระดาษส่งขายให้กับลูกค้า ซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางมารับที่บ้านและผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์
สำหรับปลาตะหลังเค็มของจ๊ะอีด มีรสชาติอร่อย ไม่เค็มมาก เปรี้ยวกำลังดี เนื้อปลานุ่มและมันมาก ทำให้ผู้ที่ได้ลองลิ้มชิมรสต่างติดอกติดใจ และสั่งซื้อเพิ่มต่อเนื่องอยู่เสมอ
นอกจากชื่อเสียงในเรื่องรสชาติความอร่อยแล้ว ปลาตะหลังเค็มมีเรื่องเล่าตามความเชื่อต่อ ๆ กันมาว่า ในอดีตข้าราชการในเขตสามจังหวัดทะเลอันดามัน คือพังงา กระบี่ และภูเก็ต หากใครนำปลาตะหลังเค็มจากเกาะยาวไปฝากเจ้านายสักครั้ง แล้วจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน จนชาวบ้านตั้งฉายาของปลาตะหลังเค็มว่า “ปลาเลื่อนขั้น”
วันนี้ปลาตะหลังเค็มหรือปลาเลื่อนขั้น ถือเป็นของฝากชั้นดีแห่งเกาะยาวน้อย ที่ผู้มาเยือนเกาะแห่งนี้ไม่ควรพลาดการซื้อติดไม้ติดมือกลับไปรับประทานหรือนำไปเป็นของฝากญาติสนิท มิตรสหาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันได้
สำหรับผู้ที่สนใจปลาตะหลังเค็มจ๊ะอีดแห่งเกาะยาวน้อย สามารถติดต่อได้ที่ โทร.062-637-9814
ภาพ : อโนทัย งานดี