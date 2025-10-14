“Seafood Paradise” บุฟเฟต์ซีฟู้ด วัตถุดิบสดใหม่จากชุมชนท้องถิ่น

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติ กับ “Seafood Paradise” บุฟเฟต์ซีฟู้ดและอาหารนานาชาติ ที่ผสานความสดใหม่ ความคุ้มค่า และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมไว้อย่างลงตัว
กว่า 30 เมนู ซีฟู้ดและอาหารนานาชาติ คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ส่งตรงจากชุมชนท้องถิ่น อาทิ ทะเลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และ ชาวประมงริมน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จับและเลี้ยงตามฤดูกาล เพื่อความสดใหม่ในทุกคำ พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
เมนูไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ กุ้งแม่น้ำย่าง ปูม้าเนื้อแน่น หอยนางรมสด สเต็กเนื้อวากิว แซลมอนซาชิมิ เมนูพาสต้าและพิซซ่า ซุปข้นล็อบสเตอร์ ขนมจีนน้ำยาปู กุ้งทอดซอสมะขาม พร้อมขนมหวานหลากหลาย เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมไทยต่างๆ และไอศกรีม
ราคา 1,175 บาทสุทธิ/ท่าน ให้บริการทุก คืนวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 18:00 – 22:00 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
พิเศษ! สำหรับสมาชิก Dusit Gold รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 999 บาทสุทธิ ต่อท่าน
สามารถสมัครสมาชิกฟรีได้ที่ Dusit Gold Members
สถานที่: ห้องอาหารสแควร์วัน ชั้น G โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
อีเมล: dpsb@dusit.com
โทร: +66 2 721 8400