ภาพเบื้องหลังชุดแต่งงานไทยประยุกต์ของ ใหม่ ดาวิกา-เต๋อ ฉันทวิชช์ จากแบรนด์ วนัช กูตูร์

ส่งท้ายปีด้วยเรื่องสุดน่ายินดีของซุปเปอร์สตาร์คู่รักแห่งวงการบันเทิงไทย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และ เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกมีเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการบันเทิงไปร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น
Vanus Couture presents “Chantavika — The Eternal Love of Purity”
และวันนี้จะขอพาทุกคนไปชมภาพชุดแต่งงานไทยประยุกต์สุดอลังการของบ่าวสาวป้ายแดงที่ออกแบบโดยห้องเสื้อชื่อดังของเมืองไทย วนัช กูตูร์ คอนเซ็ปต์ชุดแต่งงานได้มาจากแรงบันดาลใจของแนวคิด “ความรักที่บริสุทธิ์” ซึ่งสาวใหม่ได้ร่วมออกแบบกับ ดร.สรรค์ สุดเกตุ ดีไซน์เนอร์ระดับโอต์กุตูร์แห่ง Vanus Couture โดยต้องการให้ชุดสะท้อนถึงความรักที่งดงาม อ่อนโยน และบริสุทธิ์ดั่ง “ดอกบัว” ดอกไม้ไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ การงอกงาม และความรุ่งเรือง
ไอเดียร์นี้นำมาตีความเป็นผลงานเชิงศิลป์ ผ่านกระบวนการรังสรรค์ผ้าไหมทอมือขึ้นใหม่ทั้งผืน โดยใช้เทคนิคการทอชั้นสูงจากจังหวัดลำพูน ถ่ายทอดความละเอียดอ่อนและฝีมือของช่างไทยดั้งเดิม สู่ “ผ้าไหมลำพูนลายใหม่” ที่ใช้เวลาในการทอยาวนานกว่า 200 วัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรักของทั้งคู่ ผืนผ้านี้ถูกทอขึ้นในผืนเดียวกัน และแบ่งใช้สำหรับตัดเย็บเป็นชุดของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ก่อนนำไปขึ้นทะเบียนลายที่ กรมหม่อนไหม โดยตั้งชื่อลายว่า “ฉันทวิกา” ซึ่งเกิดจากการผสมผสานชื่อของคุณ “ฉันทวิชช์” และ “ดาวิกา” เข้าด้วยกัน เป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ที่ร้อยเรียงสองหัวใจไว้เป็นหนึ่งเดียว
The Bride’s Dress — Thai Elegance Meets Haute Couture
ชุดเจ้าสาวของ ใหม่-ดาวิกา ถูกออกแบบให้ผสมผสานความงามของ ไทยประเพณีกับสากลร่วมสมัย อย่างกลมกลืน ช่วงล่างของชุดถูกออกแบบให้เป็น ทรงหางปลา (Mermaid Silhouette) ที่คงเอกลักษณ์ของการนุ่งผ้าแบบไทย แต่ให้ความพลิ้วและสง่างามในแบบโอต์กูตูร์ ส่วนลำตัวออกแบบเป็นเสื้อเกาะอกโค้งคล้ายห่มสไบโบราณ เสริมด้วยผ้าไหมแก้วจากจังหวัดนครราชสีมา ตัดเย็บเป็นผ้าคลุมไหล่ยาวที่ยึดแนบกับต้นแขนอย่างอ่อนช้อย พร้อมเข้ากับเครื่องประดับเฉพาะของเจ้าสาวลวดลายของผืนผ้าได้รับการออกแบบพิเศษโดยนำ “ดอกบัว” ซึ่งถือเป็นไม้มงคลแห่งความบริสุทธิ์และการตื่นรู้ มาสร้างเป็นลายปักด้านล่างของกระโปรงอย่างประณีต นอกจากนี้ยังแฝง “ลายงูคู่รัก” สัญลักษณ์ของความผูกพันและพลังแห่งชีวิตคู่ ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องประดับสร้อยคอรูปงูจากแบรนด์ Bulgari ที่คุณใหม่เลือกสวมในวันสำคัญ
The Groom’s Attire — Heritage of Honor and Devotion
ส่วนเจ้าบ่าว เต๋อ-ฉันทวิชช์ เลือกสวมชุดไทยพระราชทาน ซึ่งถือเป็นเครื่องแต่งกายชั้นสูงของบุรุษไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 9 ชุดนี้ถูกตัดเย็บขึ้นจาก ผ้าไหมยกลำพูนผืนเดียวกันกับชุดของเจ้าสาว เพื่อสื่อถึงความเป็น “หนึ่งเดียวกันแห่งรัก” โดยเนื้อผ้ามีความอ่อนนุ่มแต่คงโครงสร้างได้ดี แสดงถึงความสง่างามและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน
เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีความตั้งใจที่จะสืบสานและอนุรักษ์มรดกหัตถศิลป์ไทย จึงเลือกใช้ผ้าไหมทอมือจากช่างท้องถิ่น และร่วมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนผู้ทอผ้าในจังหวัดลำพูน ผ่านการเลือกใช้ชุดไทยที่ผลิตโดยแบรนด์ไทยระดับชั้นนำ
“Vanus Mali” — The Jewelry of Eternal Purity
เพื่อเติมเต็มความงดงามของชุดไทยในวันแห่งความรัก Vanus Couture ได้ร่วมออกแบบเครื่องประดับไทยร่วมสมัยภายใต้ชื่อ “วนัชมาลี” ชุดเครื่องประดับที่สื่อถึง “รักบริสุทธิ์เหนือกาลเวลา” ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับเจ้าสาว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า “วนัช” หมายถึง “ดอกบัว” ดอกบัวในที่นี้สื่อถึง “ความบริสุทธิ์ การงอกงาม และความรุ่งเรือง” ผสานเข้ากับลวดลาย “ประจำยาม” ซึ่งเป็นลายมงคลไทยโบราณ หมายถึงการคุ้มครองและนำพาความเจริญมาสู่ชีวิตคู่
Exquisite Craftsmanship and Gemology
“วนัชมาลี” ประกอบด้วยเครื่องประดับ 4 ชิ้นหลัก ผลิตด้วยเทคนิคชั้นสูงของงานจิวเวลรี่ระดับโอต์กูตูร์ ประดับด้วย พลอยเพทายขาว สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ และความสำเร็จ และ โอปอล อัญมณีแห่งความหวังและความรักที่เปี่ยมด้วยแสงสีรุ้ง เปรียบดังสีสันแห่งความสุขในชีวิตสมรส
เครื่องประดับแต่ละชิ้นประกอบด้วย
1. เครื่องประดับเรือนผม “กลีบบัว” – กลีบบัวโปร่งบางพริ้วไหว ประดับเพทายขาว เปรียบดั่งบัวลอยน้ำแห่งรักอันบริสุทธิ์
2. ปิ่นปักผม “หยาดเพชร” – ปิ่นทรงบัวตูมกำลังผลิบาน ประดับเพทายขาวและโอปอล เปรียบดั่งหยดน้ำค้างแห่งความอุดมสมบูรณ์
3. กำไลแขนและข้อมือ “ใยบัว” – ถ่ายทอดความผูกพันและการรวมเป็นหนึ่ง ผ่านลวดลายพันเกี่ยวของใบบัว
4. เข็มขัดชุดไทย “รากบัว” – หัวเข็มขัดลายกลีบบัวผสานลายประจำยาม โดดเด่นด้วยโอปอลทรงรีเม็ดใหญ่ สื่อถึงรากฐานชีวิตคู่ที่มั่นคง
An Ode to Thai Heritage and Eternal Love
“ฉันทวิกา” และ “วนัชมาลี” จึงมิใช่เพียงชุดแต่งงาน แต่คือ ผลงานศิลป์แห่งรักแท้และมรดกหัตถศิลป์ไทย ที่ถูกหลอมรวมไว้ในทุกเส้นไหม ทุกลวดลาย และทุกประกายอัญมณี
นับเป็นชุดแต่งงานที่งดงามตราตรึงใจของเหล่าแฟนคลับและผู้ชมมากมาย ที่ต่างเข้ามาชื่นชมและยินดีกับความรักของทั้งคู่จนแน่นไอจี ขอให้ความรักของทั้งคู่งดงามดั่งดอกบัวผลิบานตลอดไป
ร่วมชมความงดงามของชุดไทยโบราณและชุดไทยประยุกต์ทั้งหมดของ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้ผ่านช่องทาง www.facebook.com/vanuscouture และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-0024895, 02-0024896, 086-491-5445 และ Line: @ vanuscouture