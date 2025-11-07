xs
xsm
sm
md
lg

วนัช กูตูร์ แปลงโฉม หลิง-ออม ในลุคชุดไทยประยุกต์ ร่วมงาน "Lanna Culture & Sky Lantern 2025"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เทศกาลลอยกระทงปีนี้ เป็นปีแห่งปรากกฎการณ์ที่คนไทยร่วมใส่ชุดไทยพระราชนิยมกันมากที่สุด เพื่อน้อมถวายความอาลัยให้แด่พระแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเหล่าคนดังมากมายก็พร้อมใจกันอวดลุคชุดไทยสร้างสีสันให้งานลอยกระทงกันแบบคับคั่ง ซึ่งงานนี้คู่จิ้น "หลิงหลิง" ศิริลักษณ์ คอง และ "ออม" กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ก็ร่วมสร้างสันในงาน "Lanna Culture & Sky Lantern 2025" ณ สวนพระพุทธธรรม วัดบ้านปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ในลุคชุดไทยจักรพรรดิ และ ชุดไทยประยุกต์ล้านนา ทั้งหมด 4 ชุด ความงดงามที่หลอมรวมความหรูหราแบบไทยร่วมสมัยและวัฒนธรรมล้านนาเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ผลงานสุดประณีตที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ ดีไซน์เนอร์และเจ้าของทาง ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ จะมีชุดแบบไหนบ้างไปดูกันเลย


หลิงหลิง มาในลุคชุดโทนชมพู–ครีม อ่อนหวาน หรูหรา และละเมียดละไม สะท้อนประกายอิ่มเอมราวแสงโคมดวงน้อยที่ลอยเรียงรายบนท้องฟ้า ดีเทลลายทอไทยและงานปักละเอียด ถ่ายทอดความอ่อนโยนและความงดงามของหญิงสาวในวันพิเศษได้อย่างสมบูรณ์

ออม มาในลุคชุดโทนเขียวตองอ่อนละมุนตา ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งธรรมชาติและความอ่อนช้อยของผืนใบตองแฝงความสง่างามดุจแสงจันทร์ต้องผิวน้ำในคืนยี่เป็ง เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ เรียบหรู และเปล่งประกายอย่างมีชั้นเชิง


หลิงหลิง มาในลุคชุดโทนฟ้าพาสเทลประกายเงิน ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความสงบและความอ่อนโยนของท้องฟ้าเหนือขุนเขา ใช้ผ้าไหมยกลำพูนทอขึ้นเฉพาะลวดลาย “ดวงโคมลอย” สัญลักษณ์แห่งความสว่างและการปล่อยวาง ตกแต่งด้วยคริสตัลและงานปักมือวิจิตรทั่วลำตัว พร้อมชายต่อยาวที่พลิ้วไหวอย่างงดงามเมื่อเคลื่อนไหว

ออม มาในลุคชุดโทนครีมทองแชมเปญ เปล่งประกายดั่งแสงเทียนในค่ำคืนยี่เป็ง เสริมความหรูหราด้วยแขนระบายชั้นลูกไม้ฝรั่งเศส และลายปักดอกบุษบาประดับไข่มุกละเอียดประดุจกลีบดอกไม้ยามต้องแสงไฟระยิบของโคมลอย


ทั้งสี่ชุดถูกออกแบบด้วยความประณีตทุกมิติ ตั้งแต่การเลือกเส้นไหมทอไทยชั้นสูง การจับจีบDraping อันเป็นเอกลักษณ์ของVanus Couture ไปจนถึงลวดลายและเฉดสีที่สะท้อนวัฒนธรรมล้านนาอย่างลึกซึ้ง ผสานความทันสมัยอย่างงดงามเหนือกาลเวลา และสะท้อนถึง “Thai Heritage Reinvented” การนำเอกลักษณ์ไทยแท้กลับมาสู่เวทีโลกในรูปแบบใหม่ที่ยังคงเคารพต่อรากวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานแฟชั่นชั้นสูงกับความประณีตของช่างฝีมือไทยอย่างลงตัว

ร่วมชมความงดงามของชุดไทยโบราณและชุดไทยประยุกต์ทั้งหมดของ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้ผ่านช่องทาง www.facebook.com/vanuscouture และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-0024895, 02-0024896,086-491-5445 และ Line:@ vanuscouture















วนัช กูตูร์ แปลงโฉม หลิง-ออม ในลุคชุดไทยประยุกต์ ร่วมงาน "Lanna Culture &amp; Sky Lantern 2025"
วนัช กูตูร์ แปลงโฉม หลิง-ออม ในลุคชุดไทยประยุกต์ ร่วมงาน "Lanna Culture &amp; Sky Lantern 2025"
วนัช กูตูร์ แปลงโฉม หลิง-ออม ในลุคชุดไทยประยุกต์ ร่วมงาน "Lanna Culture &amp; Sky Lantern 2025"
วนัช กูตูร์ แปลงโฉม หลิง-ออม ในลุคชุดไทยประยุกต์ ร่วมงาน "Lanna Culture &amp; Sky Lantern 2025"
วนัช กูตูร์ แปลงโฉม หลิง-ออม ในลุคชุดไทยประยุกต์ ร่วมงาน "Lanna Culture &amp; Sky Lantern 2025"
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น