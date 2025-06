"อิ๊งค์" เปิดงานไพรด์ ขอให้ทุกคนมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเอง หน้าตาแบบไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไร รบ.ก็จะคุ้มครอง

วันนี้ (1มิ.ย.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สวมชุดเดรสสีรุ้งระยิบระยับ พร้อมกับผ้าคลุมไหล่สีขาวสุดอลังการ มาเป็นประธานเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2025 ที่ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ และศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ โดยมี นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาว ธีรารัตน์สำเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มาร่วมงาน เป็นปีที่3 แล้ว ซึ่งมีความสดใสขึ้นทุกปี พร้อมย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเรื่องเสรีภาพสิทธิและความเป็นตัวของตัวเอง เหมือนคำว่า born this way เราเกิดมาเป็นเรา มีสิทธิ์ที่จะถูกดูแลโดยรัฐบาล ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เป็นแบบไหนก็ตาม รัฐบาลยังให้สิทธิและความดูแลอย่างทั่วถึงและนี่คือการพลักดัน และในปีนี้ถือว่ามีความภูมิใจอย่างมากที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้แล้ว ขอยินดีกับประเทศไทยและคนไทยทุกคน และวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่เป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเราจะหน้าตาแบบไหน เปลี่ยนเป็นอย่างไร เราก็ยังคงเป็นคนดีและเป็นคนไทยที่ถูกคนควบคุมและดูแลได้เหมือนเดิมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด สีรุ้ง ของพรรคเพื่อไทย จากสนามเทพหัสดินไปจนถึงหน้าสยามเซ็นเตอร์ สำหรับขบวนพาเหรดประกอบด้วย ทั้ง 7 ขบวนหลัก 7 สี 7 คอนเซ็ปต์ รวมทั้งขบวนย่อยอีกกว่า 100 ขบวน อย่างขบวนนำ มีชื่อว่า Born Again และขบวน Born ที่ตามมาอีก 6 ขบวน ก็เลยประกอบเป็น 7 สี 7 คอนเซ็ปต์ แสดงถึงความเปิดกว้างให้ทุกคนได้มาร่วมแสดงพลัง LGBTQIAN+ สร้างสีสันให้แบ่งบานในงาน Bangkok Pride Festival 2025 เป็นปีที่ 4 แล้ว กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ และสร้างความประทับใจยิ่งกว่าเดิม เพราะขบวนพาเหรดที่ว่านี้ จะเดินไปพร้อมกับธงสีรุ้งขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทยสามและธงอัตลักษณ์ ที่มีความยาว 200 เมตร ปูทอดยาว ตลอดแนวถนนพระราม 1 จากสนามกีฬาแห่งชาติ ที่เรายืนรายงานอยู่ ไปจนถึงแยกราชประสงค์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย แล้วครั้งประวัติศาสตร์ของโลก ที่ธงหลากหลายทางเพศจะรวมพลังปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ ในพื้นที่สาธารณะของมหานครแห่งนี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ มอบ “ธงไพรด์ประจำจังหวัด” สัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ให้กับเครือข่าย Pride City Network ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อปักหมุดไพรด์เฟสติวัลทั่วประเทศ โดยในแต่ละขบวน จะมีพี่ๆ แดร็กว่า 500 คน จากทั่วประเทศ และต่างประเทศ ร่วมอยู่ด้วย ที่ต่างแต่งตัวกันมาแบบจัดหนัก จัดเต็ม ไม่มีใครยอมใคร ซึ่งตอกย้ำบทบาทของแดร็ก ในฐานะ Soft Power ที่ทรงพลัง ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสำหรับการจัดงาน ”Bangkok Pride Festival 2025“ จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่4แล้ว และเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ก่อนมุ่งสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride 2030 อย่างเป็นทางการ ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม Pride Month ที่ทุกจังหวัดจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียม