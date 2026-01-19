พร้อมหน้าในเทศกาลตรุษจีนกับอาหารมื้อมงคล ณ ห้องอาหารจีนมาน โฮ และห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ฉลองเทศกาลตรุษจีนผ่านมื้อมงคล ให้ทุกท่านได้มารับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าและเสริมโชครับปีใหม่ไปด้วยกัน สำหรับปี 2569 ห้องอาหารจีนมาน โฮ และห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร ที่ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก จัดเสิร์ฟเซตเมนูต้อนรับตรุษจีน พร้อมด้วยบุฟเฟ่ต์พรีเมียมติ่มซำและเค้กส้ม ให้ทุกท่านได้มาอิ่มอร่อยในสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบ
ทุกเซตเหมาะแก่การรับประทานเพื่อสังสรรค์ภายในครอบครัว รวมไปถึงเฉลิมฉลองในวาระพิเศษ นอกจากความอร่อยภายในเซต เชฟยังตั้งใจใส่วัตถุดิบที่สื่อถึงความเป็นมงคลตามขนบจีนลงไป รวมถึงใช้เทคนิคการปรุงแบบดั้งเดิมและจัดเสิร์ฟในรูปแบบที่ทุกท่านสามารถแบ่งปันความอร่อยร่วมกันได้
ห้องอาหารจีนมาน โฮ
ห้องอาหารจีนมาน โฮ นำเสนอสองเซตเมนูตรุษจีน สำหรับ 10 ท่าน ที่หัวหน้าเชฟอาหารจีน หวัง หลินฮัว ชูรสชาติความอร่อยแบบต้นตำรับจีนกวางตุ้ง ในเซตประกอบด้วยเมนูเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างหยี่ซัง ให้ทุกท่านได้คลุกเคล้าส่วนผสมในจานร่วมกันแทนคำอวยพรให้ร่ำรวยพูนสุข ก่อนจะตามด้วยไฮไลท์ความอร่อยอื่นๆ อาทิ เป็ดปักกิ่งลุยไฟที่เสิร์ฟถึงข้างโต๊ะ กุ้งมังกรบอสตันผัดขิงและต้นหอม และปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊ว เมนูที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีอาหารสไตล์คอมฟอร์ทอย่างเต้าหู้ผัดเสฉวน ข้าวผัดสไตล์มาน โฮ และซุปกระเพาะปลาสด ส่วนเมนูของหวาน ปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยเหนียนเกา รับประทานคู่กับพุดดิ้งมะม่วงและอำพันดอกท้อ
นอกจากเซตเมนูเสริมมงคล ห้องอาหารจีนมาน โฮ ยังให้บริการบุฟเฟ่ต์ติ่มซำแบบพรีเมียมที่สอดแทรกความอร่อยสุดคลาสสิกอย่างฮะเก๋า ขนมจีบซิวหม่าย ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ อาหารจานพิเศษ ข้าวและก๋วยเตี๋ยวอีกมากมาย เหมาะแก่การมาฉลองอย่างเรียบง่ายในมื้อพิเศษช่วงตรุษจีน
เซตอาหารฉลองตรุษจีน สำหรับ 10 ท่าน มีให้เลือกสองเซต ในราคา 23,500++ บาท และ 33,500++ บาท ให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำแบบพรีเมียม ราคา 1,730 บาทสุทธิ ต่อท่าน ให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากนี้ยังมีเค้กส้ม ให้ทุกท่านได้ซื้อเป็นของฝากไว้ส่งต่อความเป็นสิริมงคล ในราคา 688 บาทสุทธิ ต่อเซต (สำหรับ 6 ชิ้น)
ห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร
สำหรับห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร ที่ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก จัดเสิร์ฟเซตเมนูสำหรับการสังสรรค์ภายในกลุ่มเล็กๆ ในเซตประกอบด้วยเมนูไฮไลท์ เช่น หยี่ซังแซลมอน เป็ดปักกิ่ง ปลาหิมะนึ่งซอสเต้าซี่ และข้าวผัดปูและกุ้ง ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างสาคูมะม่วงพร้อมไอศกรีมอะโวคาโดและเหนียนเกา ถือเป็นอีกตัวเลือกความอร่อยให้ทุกท่านมาสังสรรค์เทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นกันเอง
เซตเมนูตรุษจีนที่ห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร มีหลากหลายเซตให้เลือกสรร ในราคาเริ่มต้น 4,280++ บาท (สำหรับ 2 – 4 ท่าน) ราคา 12,880++ (สำหรับ 6 ท่าน) ราคา 15,880++ บาท (สำหรับ 8 ท่าน) และราคา 18,880++ บาท (สำหรับ 10 ท่าน) ให้บริการตลอดทั้งวันจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
ห้องอาหารจีนมานโฮ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เปิดให้บริการมื้อกลางวันตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 17.30 – 22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร 0-2656-7700
ห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร ณ ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 22.00 น. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 0-2079-1189 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.manhobistro.com
