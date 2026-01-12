เปิดศึกตัวเลข! "ชัยวัฒน์" จับตาเงินสดไหลออกผิดปกติก่อนเลือกตั้ง ธปท.แจงวุ่นผลกระทบปราบเกลี้ยงบัญชีม้า

ส.ส.พรรคประชาชนเปิดข้อมูลแฉสถิติเบิกเงินสดแบงก์ชาติพุ่งทะลุ 1.6 แสนล้านบาทในช่วง 4 เดือนก่อนเลือกตั้ง ตั้งข้อสังเกตเป็นตัวเลขสูงสุดประวัติการณ์-ผิดวิสัยสังคมไร้เงินสด หวั่นเป็นทุนเทาเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งเพื่อซื้ออำนาจรัฐ ด้าน “แบงก์ชาติ” แจงทันควัน ยอดเงินพุ่งแค่ช่วงสั้นเหตุคนกลัวมาตรการกวาดล้างบัญชีม้า ยันพร้อมคุมเข้มยอดถอนช่วงเลือกตั้งและตรุษจีนนี้
จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้จากการตรวจพบการเบิกเงินสดจากแบงก์ชาติสูงผิดปกติกว่า 1.6 แสนล้านบาทในช่วง 4 เดือนก่อนเลือกตั้ง (ก.ค.-พ.ย. 2568) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองพอดี จึงเกิดข้อกังวลว่าเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ซื้อเสียงเพื่อคว้าอำนาจรัฐ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ยอมรับเงินสินบน
ต่อมาในวันเดียวกัน เพจ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว เกี่ยวกับปริมาณการเบิกถอนเงินสดที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนกันยายน 2568 โดยได้ระบุข้อความว่า
"ตามที่มีกระแสข่าวกรณีการถอนเงินสดที่สูงผิดปกติในช่วงเดือนกันยายน 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอชี้แจงว่า การเบิกถอนเงินสดที่สูงผิดปกติในเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมาเป็นผลจากความกังวลต่อการขยายผลของมาตรการอายัดบัญชีม้า ที่ทำให้ประชาชนถอนเงินสดออกมาเก็บและใช้จ่ายแทนการทำธุรกรรมผ่านบัญชีออนไลน์ อีกทั้งร้านค้าหลายแห่งก็หันมารับชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดมากขึ้น โดยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆ และการชำระเงินของประชาชนได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม
สำหรับการดูแลปริมาณเงินสดที่อาจเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องใกล้ชิด โดย ธปท.จะบริหารจัดการควบคุมการสำรองเงินสดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อรองรับความต้องการใช้จ่ายที่แท้จริงของประชาชน ที่รวมความต้องการเงินสดที่ปกติจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้ว รวมทั้งได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ให้ติดตามดูแลการเบิกถอนเงินสดที่ผิดปกติอย่างเคร่งครัดและรายงาน ธปท.ทราบด้วย"