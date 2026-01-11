"คำ ผกา" ชี้ควายหลอกควาย ส.ส.พรรคส้มอ้างธนบัตรถูกถอนแสนล้าน แบงก์ชาติแจงผลปราบบัญชีม้า

ลักขณา ปันวิชัย ชี้อดีต ส.ส.พรรคประชาชนตื่นตูมธนบัตรถูกถอน 1.6 แสนล้านช่วง 4 เดือนก่อนเลือกตั้ง ไม่มีอะไรซับซ้อน ตามเช็กได้ทุกบาท แต่พรรคส้มฟอกเงิน 2 หมื่นล้านเงียบกริบ ส่วนแบงก์ชาติแจงเป็นผลจากความกังวลมาตรการปราบบัญชีม้า เกิดขึ้นช่วงสั้นๆ กลับมาปกติตั้งแต่ ต.ค.
วันนี้ (11 ม.ค.) เฟซบุ๊ก "ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร - โจ - Chaiwat Sathawornwichit" ของนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความหัวข้อ "เงินสด 160,000 ล้านบาทถูกเบิกออกไปไหน? ในช่วง 4 เดือนก่อนเลือกตั้ง" ระบุว่ามีผู้ใหญ่ในวงการธนาคารกระซิบมาว่า ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการถอนเงินสดจากธนาคารต่างๆ มากผิดสังเกต มาถอนกันหลักร้อยล้าน พวกคุณสู้เหนื่อยแน่
ผมเลยไปเปิดข้อมูลสถิติธนบัตรของแบงก์ชาติ แล้วสิ่งที่เห็น…น่าตกใจมาก ในขณะที่เราประกาศว่าไทยจะเป็นสังคมไร้เงินสด cashless society จาก ก.ค. 2568-พ.ย. 2568 ธนบัตรที่ถูกเบิกออกจากแบงก์ชาติ รวม 160,816 ล้านบาท เฉพาะ ก.ย. 2568 เดือนเดียวถูกเบิกออกไปถึง 127,010 ล้านบาท
นี่คือตัวเลขการเบิกเงินสดรายเดือนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้อาจจะอ้างได้ว่าเป็นฤดูกาลปลายปีงบประมาณ แต่ถ้าเทียบข้อมูลย้อนหลังหลายปี มันไม่ใช่ค่าปกติตามฤดูกาล (Seasonal) แต่อย่างใด แล้วมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้น?
ไทม์ไลน์ทางการเมืองในช่วงเดียวกันคือ ก.ค. 2568 ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแพทองธารหยุดปฏิบัติหน้าที่ กรณีคลิปเสียงฮัลโหลอังเคิลกับฮุนเซน ส.ค. 2568 ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแพทองธารพ้นตำแหน่งนายก และ ก.ย. 2568 อนุทินทำ MOA ยุบสภาฯ ภายใน 4 เดือน
คำถามที่ผมขอฝากไปถึง ปปง.และผู้เกี่ยวข้องและสังคมไทย เงินสดแสนกว่าล้านนี้ถูกเบิกไปเตรียมทำอะไรในช่วงที่การเลือกตั้งกำลังจะมาถึง? นี่คือสัญญาณอันตรายต่ออนาคตของประชาชนคนไทย เงินสดมหาศาลขนาดนี้ ไม่ใช่เงินซื้อข้าวซื้อของตามปกติแน่นอน แต่คือเงินที่สามารถซื้อเสียง ซื้อเครือข่าย และซื้ออำนาจรัฐได้ และแน่นอนเงินเหล่านี้ไม่มากก็น้อยมาจากทุนเทาที่ปล้นประชาชนมา
อย่ายอมให้ประชาธิปไตยไทยถูกซื้อ ถ้าคุณอยากเห็นเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า คนตัวเล็กมีโอกาส และการเมืองที่สร้างสรรค์ เราต้องไม่ยอมรับการซื้อเสียง นักการเมืองไทย เจ้าหน้าที่รัฐไทย ไม่โกง อยากเห็นคนตัวเล็กมีโอกาสลืมตาอ้าปากทำธุรกิจ อยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตก้าวทันโลก
ทางเดียวคือ การเลือกตั้งที่ไม่ยอมรับเงินซื้อเสียง เพราะเงินที่เขาเอามาฟาด คือหนี้สินและโอกาสที่ถูกปล้นไปจากอนาคตของคุณและลูกหลานของคุณ พร้อมแนะนำให้เลือกพรรคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้
ด้าน น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือ คำ ผกา นักเขียนชื่อดัง ซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่า "ไม่เห็นมีอะไรซับซ้อน เงินเบิกจากธนาคารไปตามดูเส้นเงินได้หมด ส่วนพรรคส้มมีแคนดิเดต ส.ส.ฟอกเงินสองหมื่นล้านจนตำรวจจับแล้ว เงียบกริบ! ย้ำ เงินฝาก-ถอนในธนาคาร ตามเช็กได้ทุกบาท ควายหลอกควายจริงๆ
ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า ตามที่มีกระแสข่าวกรณีการถอนเงินสดที่สูงผิดปกติในช่วงเดือนกันยายน 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอชี้แจงว่า การเบิกถอนเงินสดที่สูงผิดปกติในเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมาเป็นผลจากความกังวลต่อการขยายผลของมาตรการอายัดบัญชีม้า ที่ทำให้ประชาชนถอนเงินสดออกมาเก็บและใช้จ่ายแทนการทำธุรกรรมผ่านบัญชีออนไลน์ อีกทั้งร้านค้าหลายแห่งก็หันมารับชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดมากขึ้น โดยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆ และการชำระเงินของประชาชนได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม
สำหรับการดูแลปริมาณเงินสดที่อาจเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องใกล้ชิด โดย ธปท.จะบริหารจัดการควบคุมการสำรองเงินสดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อรองรับความต้องการใช้จ่ายที่แท้จริงของประชาชน ที่รวมความต้องการเงินสดที่ปกติจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้ว รวมทั้งได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ให้ติดตามดูแลการเบิกถอนเงินสดที่ผิดปกติอย่างเคร่งครัดและรายงาน ธปท.ทราบด้วย