“ACU PAY” เปิดเกมใหม่ สวนกระแสเศรษฐกิจ เน้นใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ดันแคมเปญ อั่งเปาล้านแตกฯ ครั้งที่ 2

ท่ามกลางกระแสของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ระบบ อี วอลเล็ต (E-Wallet) เป็นช่องทางหลักในการจับจ่าย ไม่ว่าจะชำระค่าขนส่ง ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือช้อปออนไลน์ ความสะดวก รวดเร็ว และความคุ้มค่ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกแอปพลิเคชัน ส่งผลให้ตลาดอีวอลเล็ตไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นสมรภูมิแข่งขันที่แต่ละค่ายต่างงัดกลยุทธ์ใหม่ ๆ มาดึงดูดผู้ใช้งาน ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกนั้น ก็มีแอปพลิเคชัน ACU PAY ผู้เล่นที่เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น ด้วยจุดยืนชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเพียงแอปจ่ายเงิน แต่พัฒนามาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้คน ที่ตอบโจทย์คนไทยในยุคที่ทุกการใช้จ่ายต้องคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด
ล่าสุด ในงานจับรางวัลผู้โชคดี แคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตกทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ACU PAY (Thailand) ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนางสาวหยาง หยวนหยวน (Caro) ประธานบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และนายรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กรรมการบริษัท / CEO บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จับรางวัล และได้รับเกียรติจาก กฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ด้าน รองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กรรมการบริษัท / CEO บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กล่าวถึงทิศทางการเติบโตทางธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ว่า “แม้เศรษฐกิจอาจชะลอตัว แต่สังเกตว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของการใช้จ่าย มากกว่าที่เคยเป็นมา สิ่งนี้ถือเป็นโอกาสของ ACU PAY ที่จะทำหน้าที่ ที่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มการจ่ายเงิน แต่เป็น ตัวช่วยประหยัด ช่วยให้คนไทยใช้จ่ายอย่างมีคุณค่าผ่านคูปอง สิทธิพิเศษ และการร่วมมือกับร้านค้าพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศ พร้อมกันนั้น เรายังต่อยอดให้เป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับร้านค้าไทยผ่านระบบที่ทำให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้น และสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องคิดก่อนใช้จ่าย สำหรับการกลับมาของแคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตกทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 2 นี้ถือเป็นเครื่องตอกย้ำว่า ACU PAY เดินเกมได้ตรงจุดมากขึ้น เนื่องจากกระแสตอบรับดีเกินคาด ซึ่งครั้งนี้ มีการจับรางวัลลุ้นรับรางวัลใหญ่อย่าง สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 102,000 บาท, แหวนทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท, iPhone 17 รุ่น Pro Max ขนาด 1TB มูลค่ารางวัลละ 64,900 จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 129,800 บาท, iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (M5) Wi-Fi + Cellular ขนาด 512 GB มูลค่า 49,900 บาท, Apple Pencil (USB-C) มูลค่า 2,990 บาท รวมมูลค่า 52,890 บาท จำนวน 1 รางวัล
และในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 นี้ เราออกแบบแคมเปญให้เข้าถึงผู้ใช้งานในวงกว้างมากขึ้น ผ่านหลายแพลตฟอร์มและหลายรูปแบบของการสื่อสาร โดยเราเสริมทั้งช่องทาง Online และ On-ground เพื่อให้แคมเปญเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมของผู้ใช้จริง เช่น โซเชียล มีเดีย, อินฟลูเอนเซอร์, ครีเอเตอร์ ที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และกิจกรรมที่จุดชำระเงินจริง รวมถึง สื่อในพื้นที่จริงที่ผู้ใช้พบเจอในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญ คือ ไม่ใช่แค่ทำให้แคมเปญใหญ่ขึ้น แต่ทำให้คนมองเห็น เข้าถึงและเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ ACU PAY อยู่ในชีวิตจริงของผู้ใช้ทั้งในโลกออนไลน์ และในช่วงเวลาที่มีการใช้จ่ายจริงของทุกวัน
ซึ่งภายหลังจากครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ใช้งานที่ดีเกินคาดคือ มีผู้ใช้หน้าใหม่เพิ่มขึ้นมากถึง 200% โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและ First Jobber แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือหลังจบแคมเปญ ผู้ใช้งานจำนวนมากยังคงใช้แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่า ACU PAY ตอบโจทย์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ใช่แค่ช่วงทำกิจกรรม ข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เราเห็นพฤติกรรมเชิงบวกจากผู้ใช้อย่างชัดเจน
และได้นำข้อมูลเชิงลึกจากครั้งแรก มาพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้มากขึ้นในกิจกรรมครั้งที่ 2 นี้ โดยจากแคมเปญที่ผ่านมา ทำให้เราประเมินยอดการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้งานใหม่ และการกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ใช้ไม่ได้เข้ามาแค่ตอนมีแคมเปญ แต่เริ่มมองว่า ACU PAY ช่วยให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ง่ายขึ้น และคุ้มค่าขึ้น ข้อมูลนี้ทำให้เราเริ่มวางแผนต่อยอดในปีถัดไป ด้วยแนวคิดที่ว่า ‘ใช้ได้ทุกวัน และอยู่ในทุกกิจกรรมของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การกิน การดื่ม ดูหนัง ไปจนถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เป้าหมายของเรา คือทำให้ ACU PAY กลายเป็น ตัวเลือกแรก ในการจ่ายเงินแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่บริการทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคต
ช่วงสุดท้ายของการพูดคุยครั้งนี้ รองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ ยังได้ฝากถึงลูกค้า ผู้ใช้บริการ ที่ให้ความไว้วางใจ ACU PAY ด้วยดีมาโดยตลอดว่า “นอกจากกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ที่พลาดโอกาสในรอบที่ 2 ไม่ต้องเสียใจ เพราะ ACU PAY ยังมีการจับรางวัลครั้งที่ 3 รอบโดยกิจกรรมรอบที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2568 – 11 เมษายน 2569 โดยมีกิจกรรมลุ้นรางวัลแหวนทองคำและสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง, iPhone 17 รุ่น Pro Max ขนาด 1TB, iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (M5) Wi-Fi + Cellular ขนาด 512 GB และ Apple Pencil (USB-C) พร้อมคูปองส่วนลดในแอปอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ACU PAY E-wallet ก็มีสิทธิ์ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีในครั้งต่อไปได้ ใครที่อยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีในแคมเปญครั้งนี้
และในโอกาสนี้ ขอบคุณผู้ใช้งานทุกคนที่ไว้วางใจ ACU PAY มาโดยตลอด เรามุ่งมั่นพัฒนา อี วอลเล็ต ให้เป็นมากกว่าช่องทางการชำระเงิน ที่เป็นทั้งตัวช่วยในชีวิตประจำวัน มอบความสะดวก ความคุ้มค่า และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน เนื่องจาก ACU PAY E-Wallet ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ACU PAY Thailand ยังเป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย เรามุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัล (Digital Financial Infrastructure) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศ ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการเงินด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับโลก
ดังนั้น ผู้ใช้งาน จึงมั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมปลอดภัย และอยู่ภายใต้มาตรฐานทางการเงินที่เชื่อถือได้ เราจะเดินหน้าพัฒนาสิทธิพิเศษ แคมเปญ และการร่วมมือกับร้านค้าพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกการใช้จ่าย มีคุณค่า และปลอดภัยเสมอ ACU PAY จะเติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้ ในฐานะ ‘เพื่อนทางการเงิน’ ที่คุณเชื่อมั่นได้จริงครับ เพราะเราเชื่อว่า…การจ่ายเงินที่ดี ไม่ใช่แค่จ่ายได้ แต่ต้องจ่ายแล้วสบายใจ”รองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กล่าวทิ้งท้าย