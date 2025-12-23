xs
“เกลิน ธัญรดี” ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน คว้ารางวัล ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมแห่งปี บนเวที STAR INTERNATIONAL AWARD 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ด้วยความมุ่งมั่น เชื่อมั่น และความอดทนที่ไม่ยอมแพ้ ทำให้ “เกลิน ธัญรดี ชาญชนินท์กุล” สามารถก้าวขึ้นสู่บทบาท นางเอกซีรีส์ ได้อย่างเต็มภาคภูมิเป็นครั้งแรก ในซีรีส์แนวตั้งเรื่อง “ปานดวงใจ Signature” จากค่าย 9 สตาร์กรุ๊ป หลังจากเดินทางบนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนาน พร้อมผ่านบททดสอบชีวิตทั้งในและนอกวงการ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักแสดง นักธุรกิจ หรือแม่ค้าออนไลน์ ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่หล่อหลอมให้เธอเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในทุกวัน

จากความไม่ย่อท้อและความฝันที่ชัดเจนในการก้าวขึ้นเป็นนางเอกซีรีส์ทำให้ในวันนี้ความฝันของเธอกลายเป็นจริง และยังส่งให้เธอสามารถคว้ารางวัล ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที STAR INTERNATIONAL AWARD 2025 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ โครงการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี 2025 โดย ชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ ร่วมกับ Channel 8 Thailand ณ Phenix Auditorium Hall ประตูน้ำ ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเธอ

โดย เกลิน ธัญรดี ได้เผยความรู้สึกถึงรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า…

“รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างมากค่ะ สำหรับรางวัล STAR INTERNATIONAL AWARD 2025 ที่ผ่านมาเกลินมักได้รับหน้าที่เป็นผู้เชิญรางวัลบนเวที แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสยืนอยู่ในจุดของผู้รับรางวัลด้วยตัวเอง รางวัลนี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจ แต่เป็นกำลังใจสำคัญที่ยืนยันว่าความตั้งใจ ความพยายาม และความรักในงานที่ทำ ไม่เคยสูญเปล่า ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากทีมงาน ผู้ใหญ่ในวงการ และแฟน ๆ ทุกคน ที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอค่ะ”

ทั้งนี้ ผลงานของ เกลิน ธัญรดี ยังคงน่าจับตามองอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงที่ใช้ความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเอง เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้อย่างงดงาม แฟน ๆ สามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามผลงานของเธอต่อไปได้ในอนาคต
















