KEX เพิ่มจุดบริการกว่า 65 ประเทศ

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เปิดเกมรุกตลาดจัดส่งพัสดุต่างประเทศ รองรับความต้องการผู้ประกอบการ SME พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมกว่า 65 ประเทศ ลุยเปิดจุดให้บริการทั้งในห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษเพิ่มความคุ้มค่า ด้วยการมอบส่วนลด 30% สำหรับค่าจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศทุกเส้นทางที่ให้บริการ ส่งเลย! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
ในยุคที่อีคอมเมิร์ซและการซื้อขายข้ามประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง KEX มุ่งสร้างทางเลือกในการจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศที่มีคุณภาพ และเข้าถึงง่าย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ที่ร้าน KEX Shop ทั่วไทยกว่า 300 สาขา รวมถึงร้าน KEX บนสถานีรถไฟฟ้าและในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โดยล่าสุดได้ร่วมกับกูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) เปิดจุดให้บริการส่งพัสดุต่างประเทศที่จุดบริการลูกค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต 2 สาขา ได้แก่ สาขาเอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้สามารถส่งของกลับบ้านได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปลายปี
บริการจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศของ KEX รองรับการส่งออกไปกว่า 65 ประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในตะวันออกกลาง อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตุรกี ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดส่ง (Estimated Delivery Time) ไปประเทศจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน ใช้เวลา 1–3 วันทำการ ส่วนยุโรป, อเมริกา, แคนาดา และญี่ปุ่น ใช้เวลา 3–5 วันทำการ
เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในช่วงเวลาสำคัญของการส่งของขวัญและสินค้าในช่วงปลายปี ส่งเลยวันนี้! พร้อมส่วนลดค่าจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ 30%* เพียงใส่โค้ด PRO30 ในแอปฯ SF International ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 การให้บริการและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
“KEX เชื่อมั่นว่า บริการจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ จะไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขององค์กร แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”