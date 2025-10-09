xs
xsm
sm
md
lg

“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตระดับเวิลด์คลาส ภายใต้การบริหารของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายตลาดระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการบูรณาการ 2 แนวทางหลัก ทั้งยกระดับบริการโลจิสติกส์ผ่านความร่วมมือกับ เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (KEX Express) เพื่อขยายการเข้าถึงและสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าทั่วโลก และสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับผู้พัฒนาศูนย์การค้าชั้นนำ


นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวว่า "กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยกระดับการเป็น World Class Gourmet Destination ด้วยยุทธศาสตร์ 2 แกนหลัก ทั้งยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งด้วยบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทั้งการส่งออกวัฒนธรรมและสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและเอ็กซ์แพตต่างชาติที่เดินทางมาไทย พร้อมขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

โดยล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ ‘เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส’ (KEX Express) เปิดจุดบริการส่งพัสดุในคอนเซ็ปต์ ‘Shop & Ship’ (ช้อป แอนด์ ชิป) โดยลูกค้าสามารถช้อปและส่งพัสดุ ‘ภายในประเทศ’ ได้ในที่เดียวครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย ที่จุดบริการลูกค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต 5 สาขา ได้แก่ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ, งามวงศ์วาน และบางกะปิ และขยายบริการส่งพัสดุ ‘ระหว่างประเทศ’ ที่สาขาเอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวและเอ็กซ์แพตต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาในเมือง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติราว 25 – 30%


โดยสามารถส่งพัสดุไปยัง 3 ทวีป กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย
1. เอเชียและออสเตรเลีย: จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
2. อเมริกา: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก
3. ยุโรป: เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, สเปน, อังกฤษ, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับจุดส่งพัสดุเคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (KEX Express) เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงปลายปี พร้อมบริการเด่นเพื่อประสบการณ์ Shop & Ship ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งจำหน่ายกล่องพัสดุหลากหลายขนาดตามความต้องการ และส่งพัสดุทั้งในและต่างประเทศได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

นอกจากพัฒนาประสบการณ์ช้อปปิ้งภายในประเทศ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับ เอสซีพีจี กรุ๊ป (SCPG Group) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าชั้นนำของจีน ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 200 แห่ง ครอบคลุม 55 เมืองทั่วประเทศจีน ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสู่มูลค่า" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน นำร่องส่งออกสินค้าที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดจีนทุกมิติ ผ่านการนำอีเวนต์ "คัดไทย มาร์เก็ต" ไปจัดในงาน "Super-V SCPG Hua Hua Festival" (ซูเปอร์-วี เอสซีพีจี ฮัว ฮัว เฟสติวัล) เทศกาลสำคัญประจำฤดูร้อนของจีน เพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์และพลังสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยขยายตลาดและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคจีน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทยในระดับสากล

นายศุภวุฒิ กล่าวว่า ความร่วมมือทั้งสองแนวทางนี้ไม่เพียงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ผ่านการเชื่อมโยงกับผู้ค้าปลีกรายใหม่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าร่วมกันในตลาดโลก สะท้อนวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านรีเทลระดับภูมิภาคของเดอะมอลล์ กรุ๊ป



“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.
“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.
“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.
“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.
“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.
กำลังโหลดความคิดเห็น