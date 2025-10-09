“กูร์เมต์” ผนึก KEX จัดส่งพัสดุ รวม 30 ประเทศขยายลูกค้าตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตระดับเวิลด์คลาส ภายใต้การบริหารของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายตลาดระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการบูรณาการ 2 แนวทางหลัก ทั้งยกระดับบริการโลจิสติกส์ผ่านความร่วมมือกับ เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (KEX Express) เพื่อขยายการเข้าถึงและสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าทั่วโลก และสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับผู้พัฒนาศูนย์การค้าชั้นนำ
นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวว่า "กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยกระดับการเป็น World Class Gourmet Destination ด้วยยุทธศาสตร์ 2 แกนหลัก ทั้งยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งด้วยบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทั้งการส่งออกวัฒนธรรมและสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและเอ็กซ์แพตต่างชาติที่เดินทางมาไทย พร้อมขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
โดยล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ ‘เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส’ (KEX Express) เปิดจุดบริการส่งพัสดุในคอนเซ็ปต์ ‘Shop & Ship’ (ช้อป แอนด์ ชิป) โดยลูกค้าสามารถช้อปและส่งพัสดุ ‘ภายในประเทศ’ ได้ในที่เดียวครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย ที่จุดบริการลูกค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต 5 สาขา ได้แก่ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ, งามวงศ์วาน และบางกะปิ และขยายบริการส่งพัสดุ ‘ระหว่างประเทศ’ ที่สาขาเอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวและเอ็กซ์แพตต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาในเมือง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติราว 25 – 30%
โดยสามารถส่งพัสดุไปยัง 3 ทวีป กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย
1. เอเชียและออสเตรเลีย: จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
2. อเมริกา: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก
3. ยุโรป: เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, สเปน, อังกฤษ, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์
สำหรับจุดส่งพัสดุเคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (KEX Express) เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงปลายปี พร้อมบริการเด่นเพื่อประสบการณ์ Shop & Ship ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งจำหน่ายกล่องพัสดุหลากหลายขนาดตามความต้องการ และส่งพัสดุทั้งในและต่างประเทศได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
นอกจากพัฒนาประสบการณ์ช้อปปิ้งภายในประเทศ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับ เอสซีพีจี กรุ๊ป (SCPG Group) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าชั้นนำของจีน ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 200 แห่ง ครอบคลุม 55 เมืองทั่วประเทศจีน ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสู่มูลค่า" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน นำร่องส่งออกสินค้าที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดจีนทุกมิติ ผ่านการนำอีเวนต์ "คัดไทย มาร์เก็ต" ไปจัดในงาน "Super-V SCPG Hua Hua Festival" (ซูเปอร์-วี เอสซีพีจี ฮัว ฮัว เฟสติวัล) เทศกาลสำคัญประจำฤดูร้อนของจีน เพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์และพลังสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยขยายตลาดและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคจีน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทยในระดับสากล
นายศุภวุฒิ กล่าวว่า ความร่วมมือทั้งสองแนวทางนี้ไม่เพียงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ผ่านการเชื่อมโยงกับผู้ค้าปลีกรายใหม่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าร่วมกันในตลาดโลก สะท้อนวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านรีเทลระดับภูมิภาคของเดอะมอลล์ กรุ๊ป