พิณนารา รุกตลาดสกินแคร์ ฉลองเปิดวางจำหน่ายล่าสุด กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เซรั่มน้ำมันมะพร้าวพิณนารา (Pinnara) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำของไทย เดินหน้ารุกตลาดสกินแคร์ พร้อมเสิร์ฟผู้บริโภค ใจกลางกรุง ย้ำจุดแข็งแบรนด์ไทยคุณภาพด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ล่าสุดเปิดวางจำหน่าย ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

นายปณต โชควัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาราทรี จำกัด เปิดเผยว่า “ตลาดผลิตภัณฑ์สกินแคร์ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่เข้มข้น ผลิตภัณฑ์ “พิณนารา” สามารถสร้างจุดยืนที่แตกต่าง พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความไว้วางใจจากผู้บริโภคในวงกว้าง โดยความสำเร็จของแบรนด์ พิณนารา เติบโตสะท้อนผ่านยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “พิณนารา” ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าสยามพารากอนในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพผิว พร้อมมอบประสบการณ์การดูแลผิวที่เรียบง่าย ปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ และนวัตกรรมที่อ่อนโยนต่อผิว โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ เซรั่มน้ำมันมะพร้าวพิณนารา “ผิว หน้า ผม ครบจบในขวดเดียว” ด้วยยอดขายมากกว่า 8 ล้านขวด ส่งออกมากกว่า 17 ประเทศ และจำหน่ายมากว่า 13 ปี ด้วยจุดเด่นของส่วนผสม และกลิ่นหอมอ่อนๆ จากธรรมชาติ ซึมไว ไม่เหนียว อ่อนโยนต่อผิว ช่วยให้ผิวอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น อ่อนเยาว์ชะลอการเกิดริ้วรอย พร้อมซ่อมแซมผมเสีย บำรุงเส้นผมให้เงางาม, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิค, แชมพูและครีมนวดมะพร้าวผสมอาร์แกนออยล์, สบู่น้ำมันมะพร้าว, ลิปบาล์มมะพร้าว, มาส์กข้าวหอมมะลิ ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าสยามพารากอนเป็นอย่างดี” 

ในงานฉลองเปิดวางจำหน่าย เซรั่มน้ำมันมะพร้าวพิณนารา ได้จัดกิจกรรม Pinnara Launch at Gourmet Market พบกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายญาณินทร เตมียบุตร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดร.สุภี-นายเจตนา พงษ์พานิช  ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับ ชมพู ฟรุตตี้ - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้ 

สัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “พิณนารา” ได้แล้ววันนี้ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทาง www.pinnarathai.com และ Facebook: Pinnara Thai












