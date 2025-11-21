(คลิป)เผยนาทีระทึก! เด็กชุดชมพูถือขวดนม โผล่วิ่งกลางถนนหน้าศูนย์เด็กเล็กโคราช โชคดีพลเมืองดีช่วยได้ทัน ผู้เกี่ยวข้องยังปิดปากเงียบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-หัวอกพ่อแม่ใจสิขาด! เผยนาทีระทึก เด็กเล็กชุดชมพู สวมเพียงถุงเท้า พร้อมถือขวดนม โผล่วิ่งกลางถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโคราช ท่ามกลางรถวิ่งไปมา โชคดีพลเมืองดีช่วยไว้ได้ทัน ชาวโซเชียลฯ สวดยับ ขณะทางศูนย์เด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้องยังปิดปากเงียบ
วันนี้ ( 21 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในกลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอ็ง ซึ่งเป็นคลิปวีดีโอเหตุการณ์ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีชมพูพร้อมขวดนม และสวมเพียงถุงเท้า วิ่งอยู่บนถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ก่อนจะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งข้ามถนนมาอุ้มเด็กออกไป และ ในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความอีกด้วยว่า “โอ้ยยยยยโรงเรียนตรงข้ามวัด มทส. ประตู1 ทำไมไม่ปิดรั้วปล่อยเด็กยังดูดขวดนม ใส่ถุงเท้านักเรียนวิ่งออกมาบนถนนคุณครูไปไหนหมด ดีเบรคกันทัน ชาวบ้านแถวนั้นเยอะวิ่งมาช่วยอุ้มน้อง คนเป็นพ่อเป็นแม่คงโกรธมากๆ” ซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังถนนเส้นดังกล่าวพบกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นประมาณเกือบ 11 โมง ตนได้เห็นเด็กผู้หญิงในคลิปวิ่งออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาบนถนนคิดว่าเป็นลูกของคนขับรถส่งของแต่พอเห็นรถส่งของคันดังกล่าวเลี้ยวเข้าไปในซอยก็แปลกใจทำไมไม่มาอุ้มลูกกลับไป เห็นคาบขวดนมมาด้วย พอรถเข้ามาใกล้ตนก็เลยตะโกนกรี๊ดออกมา ก็มีพี่ผู้ชายซึ่งคาดว่าน่าจะได้ยินเสียงตนเลยวิ่งออกไปอุ้มเด็กกลับมาในที่ปลอดภัย ซึ่งตอนแรกที่เห็นก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเด็กจากศูนย์เด็กเล็กวิ่งออกมา ซึ่งโชคดีที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นรถที่วิ่งบนถนนเส้นนี้นั้นมีไม่มากและโชคดีที่คนขับรถคันนั้นขับมาช้าเลยสามารถชะลอรถเอาไว้ได้
ผู้เห็นเหตุการณ์ยังได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังอีกว่า ในช่วงเวลาปกติทางศูนย์เด็กเล็กนั้นก็จะปิดประตูทุกครั้ง แต่ในช่วงเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเกิดเหตุผิดพลาดจนไม่ได้ปิดประตู ในฐานะผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ในศูนย์เด็กเล็กดังกล่าวนั้นด้วย ก็อยากให้ทางศูนย์นั้นดูแลเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นผู้สื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อไปยังครูแต่เนื่องจากประตูได้ปิดเอาไว้จึงไม่สามารถเข้าไปได้ จึงได้ไปสอบถามกับแม่ค้าขายน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทราบว่า เด็กที่เห็นในคลิปนั้นเป็นหลานของแม่ค้าขายน้ำ ผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามขอสัมภาษณ์แต่ทางแม่ค้าไม่สะดวก แต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ทางศูนย์เด็กเล็กนั้นได้โทร.ไปแจ้งกับผู้ปกครองของเด็กและได้ขอโทษกับทางผู้ปกครองของเด็กไปแล้วและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก