ตามจับถึงแม่แจ่ม-รับแล้ว! ไอ้ชั่วอนาจารหลานเพื่อนอายุแค่ 7 ขวบ

ลำพูน/เชียงใหม่ - ตำรวจลำพูนตามรวบไอ้หนุ่มชั่วถึงแม่แจ่ม เชียงใหม่..เค้นสอบจนยอมรับล่วงละเมิดทางเพศ-อนาจาร หลานสาววัย 7 ขวบ ถ่ายคลิปเก็บซ้ำ กระทั่งเอาโทรศัพท์ส่งซ่อมที่เชียงใหม่ ช่างเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้ แจ้งมูลนิธิเป็นหนึ่ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ
วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อนายปกรณ์ อายุ 33 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ-กระทำอนาจารหลานสาววัย 7 ขวบ ซึ่งเป็นหลานของเพื่อนในพื้นที่ จ.ลำพูน กระทั่งเรื่องแดงขึ้นเมื่อมีการนำโทรศัพท์ไปซ่อม ซึ่งช่างซ่อมกู้ภาพขึ้นมาได้เห็นคลิปภาพแล้วถึงกับอึ้ง..ส่งเรื่องให้มูลนิธิเป็นหนึ่งประสานกรมกิจการเด็ก ตรวจสอบ
ล่าสุด ร.ต.อ.สุพจน์ นุกาศ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลำพูน นำตัวนายปกรณ์ อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุขืนใจเด็กหญิงวัย 7 ขวบ มาสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมฐานครอบครองสื่อลามกอนาจาร กระทำชำเราและอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี
คดีนี้สืบเนื่องจากนายปกรณ์ผู้ต้องหาได้นำโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านรับซ่อมโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่ช่างซ่อมมือถือกำลังทำการกู้ข้อมูลนั้นบังเอิญพบเห็นคลิปวิดีโอลามกอนาจาร การใช้ปากกับอวัยวะของเด็กผู้หญิงและขืนใจระหว่างชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่และเด็กผู้หญิง มีการถ่ายคลิปวิดีโอความยาว 13 นาที ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงไม่ปล่อยผ่าน จึงได้ทำการส่งคลิปดังกล่าวไปให้เพจของมูลนิธิเป็นหนึ่ง เพื่อปรึกษาหาทางออก
ต่อมา “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ได้ลงพื้นที่หาข้อมูล พบว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จึงประสานเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กจังหวัดลำพูน เดินทางไปพูดคุยกับเด็กหญิงคนดังกล่าวที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในเขตตำบลประตูป่า โดยยังไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพราะข้อมูลเบื้องต้นพบว่าชายคนก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัว เกรงจะไหวตัวทัน
หลังจากนั้นทางคณะมูลนิธิเป็นหนึ่งและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กจังหวัดลำพูน จึงได้เดินทางไปที่ สภ.เมืองลำพูน เพื่อแจ้งความดำเนินคดี และทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และเมื่อสองเดือนก่อนได้มาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนและผู้ปกครองของเด็กที่ตำบลประตูป่า จนญาติไว้วางใจปล่อยให้นายปกรณ์อยู่กับลูกสาวเพียงลำพัง กระทั่งก่อเหตุขึ้น
เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เมืองลำพูนพบว่านายปกรณ์ได้เดินทางไปทำงานที่เขตอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จึงนำกำลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ สภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เดินทางไปจับกุมตัวได้ ซึ่งในตอนแรกได้ให้การภาคเสธ แต่หลังถูกสอบสวนได้ยอมรับสารภาพในเวลาต่อมาว่าก่อเหตุขืนใจและกระทำอนาจารเด็กหญิง ซึ่งเป็นหลานของเพื่อนจริง และยังยอมรับว่าได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ในโทรศัพท์ของตน ยังไม่ได้ลบออก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป