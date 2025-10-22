“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” พาเด็กหญิง 15 ปี โร่แจ้งความโรงพักกระนวน เอาผิด 4 โจ๋รุมโทรมจนตั้งท้อง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ต้นอ้อ” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง พาผู้ปกครองและเด็กหญิงวัย 15 ปี เข้าแจ้งความสภ.กระนวน หลังถูกเพื่อนลวงไปรีสอร์ท ให้เพื่อนชาย 4 คน ร่วมกันล่วงละเมิดจนตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ เบื้องต้นทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้ว 2 คน เตรียมนำตัวมาสอบสวนพฤติกรรมวัยรุ่นกลุ่มนี้
วันนี้ ( 22 ต.ค.) ที่สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง พายายและผู้เสียหาย เป็นนักเรียนหญิงวัย 15 ปี นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอ.กระนวน จ.ขอนแก่น เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หลังจากแม่ของเด็กหญิงเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมร้องเรียนกับมูลนิธิ ว่าลูกสาวของตนถูกกลุ่มเพื่อนสนิทล่อลวงไปพบเพื่อนชายกลุ่มหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เด็กหญิงถูกกระทำการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง จากกลุ่มวัยรุ่นชาย 4 คน ที่เพื่อนสนิทของเด็กหญิง ได้ล่อลวงเด็กหญิง จนน้องตั้งครรภ์ ขณะนี้จากการตรวจสอบพบว่าน้องตั้งครรภ์แล้ว 12 สัปดาห์ ซึ่งทางครอบครัว จะหยุดการตั้งครรภ์ (ยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย) ทั้งนี้ครอบครัวเด็กหญิง พักอาศัยอยู่ที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ต้นอ้อเป็นหนึ่ง กล่าวว่าแม่ของเด็กหญิงวัย 15 ปี ทำงานที่ จ.พัทลุงติดต่อมายังต้นอ้อเป็นหนึ่ง เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังทราบว่าลูกสาวถูกกลุ่มเพื่อนของเพื่อน ล่อลวงไปรุมโทรม โดยแม่เผยว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อไม่นานนี้ หลังพบว่าลูกตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์เด็กหญิงเล่าว่า เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 13 ปี เป็นผู้พาออกไปพบกับกลุ่มเพื่อนผู้ชาย ซึ่งตนไม่รู้จักมาก่อน กลุ่มดังกล่าวนัดไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ช่วงแรกมีเพียงชายคนเดียวที่ร่วมหลับนอนกับเธอ แต่ต่อมามีการนัดไปอีกหลายครั้งเพิ่มจำนวนผู้ชายขึ้นเป็น 2-4 คน ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ยายของเด็กสังเกตเห็นหลานมีพฤติกรรมผิดปกติ ไม่ค่อยอยู่บ้านและมักมีเพื่อนผู้หญิงคนเดิม มารับไปข้างนอกบ่อยครั้ง จนเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เหม็นอาหาร ยายจึงพาไปโรงพยาบาล และพบว่าตั้งครรภ์ได้สองสัปดาห์กับสองวัน เมื่อสอบถามเด็กหญิงได้เล่าทั้งหมดอย่างละเอียด โดยแม่และยายยืนยันว่า “น้องเป็นเด็กพิเศษมีพัฒนาการช้า และสติปัญญาไม่สมบูรณ์เต็มร้อย” เด็กมักเชื่อและทำตามเพื่อนโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องผิด
ขณะนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานงานกับพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำเป็นเยาวชนอายุประมาณ 16–17 ปี และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งขอนแก่นและกาฬสินธุ์ จำเป็นต้องมีการประสานทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองจังหวัด รวมถึงตำรวจในพื้นที่
รายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจเคยก่อเหตุล่อลวงและกระทำชำเราเด็กผู้หญิงมาก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประสานแพทย์เพื่อยุติการตั้งครรภ์ตามความยินยอมของครอบครัว ส่วนเพื่อนหญิงที่ถูกกล่าวหา ว่าเป็นผู้พาไป ยังปฏิเสธ แต่ยายยืนยันว่าพฤติกรรมของเด็กคนนั้นมารับหลานไปบ่อยครั้งจริง ตำรวจเตรียมเรียกครอบครัวของเด็กหญิงวัย 13 ปี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมาย
ต้นอ้อ ระบุว่าตอนนี้ทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้ว 2 คน จากทั้งหมด 4 คน เตรียมนำตัวมาสอบสวนพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้ เคยล่อลวงเยาวชนหญิงในพื้นที่กระทำชำเรา ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัยรุ่นกลุ่มนี้สามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “พี่อ้อเป็นหนึ่ง” หรือที่สถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก