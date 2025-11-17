“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง-กรมกิจการเด็กฯ”แจ้ง ตร.ลำพูน ล่าน้าโคตรทราม อนาจารหลานในไส้วัย 8 ขวบถ่ายคลิปซ้ำ

ลำพูน/เชียงใหม่ – “ต้นอ้อ มูลนิธิเป็นหนึ่ง” ประสานกรมกิจการเด็กฯ ขึ้นโรงพักลำพูน แจ้งจับ-ล่าตัวน้าโคตรเลวบ้านเดิมอยู่เชียงใหม่ ล่วงละเมิด-อนาจารหลานสาวในไส้อายุแค่ 8 ขวบ ถ่ายคลิปซ้ำ จนมือถือเสียส่งซ่อม ช่างกู้ภาพได้เห็นแล้วถึงกับผงะ
บ่ายวันนี้(17 พ.ย.68) ร.ต.อ.สุพจน์ นุกาศ รองสารวัตรสอบสวนเวร สภ.เมืองลำพูน ได้รับแจ้งจากนางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยการประสานงานจากมูลนิธิเป็นหนึ่ง ว่าเด็กหญิง ป.(นามสมมุติ) อายุประมาณ 8 ขวบ พักอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านพัก พื้นที่ตำบลประตูป่า อ.เมืองลำพูน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และกระทำอนาจาร
ผู้ก่อเหตุคือนายปกรณ์ อายุ 33 ปี พื้นเพเดิมอยู่ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นน้องชายของแม่เด็กหญิง 8 ขวบอีกด้วย จากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันทราบว่าทำงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
หลังแจ้งความได้มีการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นหนึ่ง ซึ่งนำโดยต้นอ้อ นำกำลังลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามนำตัวนายปกรณ์ ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เรื่องดังกล่าวแดงขึ้น หลังนายปกรณ์ ผู้ก่อเหตุได้นำโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านซ่อมมือถือแห่งหนึ่ง และให้ช่างซ่อมทำการกู้ภาพ เมื่อช่างภาพเห็นภาพในโทรศัพท์ถึงกับอึ้ง เพราะเป็นภาพที่นายปกรณ์เจ้าของโทรศัพท์ได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจาร เด็กหญิง ป. (นามสมมุติ)ซึ่งเป็นหลานแท้ๆของตัวเอง แล้วถ่ายคลิปวีดิโอไว้ ความยาว 13 นาที
ช่างซ่อมโทรศัพท์จึงได้ประสานส่งข้อมูลภาพไปให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นหนึ่ง จนกระทั่งมีการหาข้อมมูลข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ก่อนที่จะเดินทางมาประสานเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้ และลงพื้นที่สอบปากคำเด็กหญิงวัย 8 ขวบในเบื้องต้น