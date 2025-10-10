รวบลุงหื่นล่อลวงเด็กชายตามปั้มทำอนาจาร เผยแพร่คลิปโป๊ลงสื่อออนไลน์

ตร.ไซเบอร์จับชายวัย 59 ปี ล่อลวงเด็กชายขายพวงมาลัย-เร่ร่อนตามปั้มน้ำมันไปทำอนาจาร เผยแพร่สื่อลามกลงสื่อออนไลน์แลกเก็บค่าสมาชิก
วันนี้ (10 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. พ.ต.อ.รุ่งเลิศ คันธจันทร์ ผกก.บก.สอท.1 แถลงข่าวจับกุมตัวนายเจตน์ษดา อายุ 59 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้ในบ้านพักพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่อง
พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังตำรวจได้รับข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กชายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรวจพบยูเซอร์บัญชีหนึ่งอัปโหลดภาพและวิดีโอในลักษณะอนาจารเด็ก ในระบบคลาวด์จำนวนมาก ระบุอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย จึงประสานให้ตำรวจไซเบอร์สืบสวน
จากการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือ พบไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก จากการสอบถามผู้ต้องหารับสารภาพ ว่าตัวเองครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กจริง รวมทั้งก่อเหตุในชีวิตจริงกับเด็ก ซึ่งจะตระเวนไปตามปั๊มน้ำมัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กผู้ชาย ที่ขายพวงมาลัยหรือเด็กเร่ร่อน เพื่อล่อลวงไปกระทำอนาจาร พร้อมกับให้ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 บก.สอท.2 ยังได้สืบสวนพบแอปพลิเคชันเอ็กซ์ มีพฤติกรรมลักลอบเผยแพร่สื่อลามก และแนบลิงก์เชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ โดยใช้บัญชีว่า Call joy (ไม่นัด ตอบแค่แอคล็อค) ได้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเป็นบัญชีสาธารณะมียอดผู้ติดตามกว่า 9,000 คน การสืบสวนยังพบว่าได้เปิดกลุ่มรับให้กับสมาชิกในราคา 399 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นช่องทางในการค้าและโฆษณาเว็บพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบบัญชีที่ชื่อว่า “น้องอะตอม” มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกัน คือเผยแพร่คลิปวิดีโอลามกอนาจารแบบสาธารณะ ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 13,000 คน และเปิดกลุ่มรับในราคา 399 บาทต่อเดือน ตำรวจจึงรวบรวมข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถขอศาลอนุมัติหมายจับเจ้าของบัญชี 2 บัญชีนี้ได้
โดยตำรวจได้เข้าวางแผนควบคุมตัวผู้ต้องหา คือนายศรราม อายุ 25 ปี เจ้าของบัญชี Call joy (ไม่นัด ตอบแค่แอคล็อค) ได้ที่บริเวณอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าของบัญชีน้อง”อะตอม“ หรือนางสาวพีรดาอายุ 25 ปี ได้ที่ตำบลบ่างบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดของกลางเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ มีทั้งคลิปวิดีโอและภาพลามกอีกจำนวนมาก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้ ตำรวจไซเบอร์ กลุ่มงานต่อต้านล่วงละเมิดทางเพศเด็กและอินเตอร์เน็ต ได้รับการร้องเรียนว่ามีชายคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพฤติกรรมอนาจารต่อเด็กผู้หญิง 2 คน อายุ 13 ปี และ 9 ขวบ อยู่ในฐานะเป็นลูกเลี้ยง จึงประสานให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ พบมารดาของลูกสาว แฟนสาวผู้ก่อเหตุบอกว่า ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว
เจ้าหน้าที่จึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านอีกหลังซึ่งอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา จึงพบผู้ต้องหาอยู่ในห้องพร้อมกับพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ และเอสดีการ์ดความจุขนาด 2 GB อยู่ภายในห้อง ตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่จำนวนมาก จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสาร ว่าตัวเองมีพฤติกรรมกระทำอาจารย์บุตรสาวทั้ง 2 คนภายในบ้านพัก และยังได้บันทึกคลิปภาพวิดีโอเก็บไว้
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาครอบครองสื่อระบบอนาจารเพื่อประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่วนเด็กผู้หญิงทั้ง 2 คนตกเป็นผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดฉะเชิงเทราคุ้มครองเยียวยาและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือต่อไป
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า การดำเนินคดีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศ ภายใต้ปฏิบัติการ “THE WATCHER” ในการปราบปรามอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำรวจจะดำเนินการปิดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ประเภทนี้ให้มากที่สุด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน