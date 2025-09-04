ส.ก.วิน ร่วมกับนางสาวไทยจังหวัดปทุมธานี ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่

วันนี้( 4 ก.ย.)ส.ก.วิน ร่วมกับนางสาวไทยจังหวัดปทุมธานี ร่วมส่งมอบไอศกรีม 🍦 3,400 ถ้วย ให้แก่ บ้านเด็กกำพร้า 1 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง มัสยิด 3 แห่ง รวม 12 แห่ง บ้านเด็กกำพร้าบ้านราชวิถี 200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กริมทางรถไฟ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กริมทางรถไฟมักกะสัน 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมมักกะสัน 100 โรงเรียนกิ่งเพชร 200 โรงเรีนนวัดดิสหง 200 โรงเรียนวัดทัศนารุณ 200 โรงเรียนวัดพระยายัง 200 โรงเรียนวัดม่วงแคบางรัก 100 มัสยิดดารุลฟาละ 200 มัสยิดยามีอุลคอรียะ 200 มัสยิดเพชรบุรีซอย7 200