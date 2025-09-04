ผวา!ร้ายงัดศูนย์เด็กเล็กที่อุดรฯทำลายเอกสารครูและฉีกผลงานเด็กทิ้ง

อุดรธานี - ฝีมือคนใจร้าย! ศูนย์เด็กเล็กวัดลำดวน อ.เพ็ญ ถูกคนร้ายบุกงัดซ้ำ ทำลายเอกสาร-ผลงานเด็กทิ้ง
ครูหวั่นความไม่ปลอดภัยของลูกหลาน คาดเป็นฝีมือคนร้ายคนเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมา (3 ก.ย.) เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน บ้านหลวง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อมีคนร้ายไม่ทราบชื่อบุกเข้าไปภายในศูนย์ฯ ด้วยการงัดประตู ก่อนลงมือทำลายข้าวของ โดยเฉพาะเอกสารและป้ายนิเทศน์ที่เป็นผลงานของเด็ก ๆ ถูกฉีกขาดและนำไปแช่น้ำรวมไว้บริเวณหน้าศูนย์ฯ
เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดวิตกให้กับครู ผู้ปกครอง และพระสงฆ์ในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ใช่ครั้งแรกที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้ว
คุณครูท่านหนึ่งเปิดเผยว่า "ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจมาก เพราะศูนย์เด็กเล็กฯ ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก ๆ และเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินเสียหาย แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่"
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะครูและผู้ปกครองต่างแสดงความกังวลอย่างยิ่งในความปลอดภัยของเด็กเล็ก พร้อมทั้งเสนอแนะให้ทางวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้ง กล้องวงจรปิด ทั้งภายในศูนย์ฯ และบริเวณทางเข้าออกของวัด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากคนร้ายในอนาคต ทำให้เด็ก ๆ และทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสบายใจมากขึ้น