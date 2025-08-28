โจรบุกงัดเซฟร้านดังราชบุรี กวาดเงินกว่า 6 หมื่น ถอดปลั๊กเซิร์ฟเวอร์หวังตัดภาพวงจรปิด

ราชบุรี - คนร้ายชายรูปร่างผอม บุกงัดตู้เซฟร้านขายอุปกรณ์ DIY ชื่อดังกลางเมืองราชบุรี กวาดเงินสดกว่า 6 หมื่น ก่อนถอดปลั๊กเซิร์ฟเวอร์หวังลบภาพกล้อง 53 ตัว แต่ตำรวจยังสามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ กำลังเร่งตามล่าตัว
วันนี้( 28 ส.ค.) พ.ต.ต.สายชล กอประเสริฐสุด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุคนร้ายงัดตู้เซฟภายในร้านขายของศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างและของใช้ DIY สาขาตลาดคุณหญิงน้อย เลขที่ 8/11 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจและชุดสืบสวนทั้งในพื้นที่และของจังหวัดเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ พบว่าคนร้ายงัดตู้เซฟเก็บเงินสดจำนวน 3 ตู้ ได้เงินสดรวมกว่า 60,000 บาท ก่อนจะถอดปลั๊กเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านจำนวน 53 ตัว เพื่อหวังไม่ให้จับภาพได้ แต่เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพบางส่วนกลับมาได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอม สวมเสื้อแจ็กเก็ตแขนยาวสีดำ ใส่หมวกกันน็อกและสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า เดินเข้ามาทางด้านหลังร้าน ใช้ไขควงงัดประตูในช่วงเวลาประมาณตี 3 ระหว่างที่ร้านปิด ก่อนจะลากตู้เซฟมาเจียรตู้ทีละใบ ใช้เวลานานกว่าจะเปิดออก และกวาดเงินสดออกไปทั้งหมด
ในที่เกิดเหตุยังพบถุงใส่เงินถูกเผาไหม้เสียหาย เจ้าหน้าที่ได้เก็บลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานต่าง ๆ ไว้ตรวจสอบ พร้อมเร่งหาเบาะแสและไล่ล่าตัวคนร้ายจากหลักฐานกล้องวงจรปิดที่สามารถกู้มาได้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย