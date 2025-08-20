“สมศักดิ์” หนุน Thai Triple-P ปั้นเด็กปฐมวัยอีคิวสูง เล็งครอบคลุม 1.5 ล้านคน ปี 2572

“สมศักดิ์” ดัน Thai Triple-P เสริมพัฒนาการ-อีคิวเด็กปฐมวัย ตั้งเป้า 1.5 ล้านคน ภายในปี 2572 ขยายผลผ่าน อปท.ทั่วประเทศ มั่นใจสร้างทักษะพ่อแม่-ครู ยกระดับสุขภาพจิตเด็กไทยอย่างยั่งยืน
วันที่ 20 ส.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ Thai Triple-P (Preschool Parenting Program) หรือ “เลี้ยงเก่ง ลูกเก่ง” โดยมอบหมายให้ กรมสุขภาพจิต ทำงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขยายผลทั่วประเทศ ตั้งเป้าเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รวมกว่า 1.5 ล้านคน ภายในปี 2572
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็น “เดือนแห่งสุขภาพใจ” เพื่อย้ำว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้แนวทาง “กอด เล่า เล่น เต้น ไหว้” โดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีทักษะเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
โครงการดังกล่าวเคยนำร่องในพื้นที่ทุรกันดาร รวมกว่า 67,364 ครอบครัว พบผลลัพธ์ชัดเจน เด็กมีพัฒนาการสมวัยสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่มีเด็กพัฒนาการสมวัยเพิ่มมากถึง 14 เท่า ขณะเดียวกันเด็กยังมีความฉลาดทางอารมณ์และทักษะผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อขยายผล กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพัฒนา ครูศูนย์เด็กเล็ก-อนุบาล และบุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องได้ โดยใช้เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เกือบ 20,000 ศูนย์ เป็นฐานสำคัญ
ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทำ MOU กับ อบต. และเทศบาลในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ครอบคลุมกว่า 100,000 ครอบครัว หรือราว 15% ของเป้าหมาย และในปี 2569 จะขยายเพิ่มอีก 50,000 ครอบครัว รวมเป็น 150,000 ครอบครัว (20% ของเป้าหมาย) ก่อนเดินหน้าขยายให้ครบทุกภูมิภาค
“การทำงานร่วมกับ อปท. ที่ใกล้ชิดประชาชน จะช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเด็กและผู้ปกครองในทุกพื้นที่” นายสมศักดิ์กล่าว