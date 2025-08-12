"ซ้อเอ๋" ปลื้มสปิริต "หนึ่งล้านเล็ก" แม้พ่ายตะเภาแก้ว ยืนยันยังไม่ถึงเวลาวางนวม รวมโบนัส 2 ไฟต์ รับไป 850,000 บาท

“ซ้อเอ๋” สุนทรี โลหะพืช หัวหน้าค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ชื่นชมหัวใจนักสู้ของ “หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์” ที่ทุ่มเทเต็มที่ในไฟต์ล่าสุด แม้จะแพ้คะแนนตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน ซึ่งมีความสดและความแข็งแกร่งเหนือกว่า ในการชกเป็นคู่เอกศึก RWS นัด “ซูเปอร์ไฟต์” เมื่อ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา
โดยในยกสอง หนึ่งล้านเล็กพยายามเร่งเกมหวังปิดบัญชี แต่พลาดฟันศอกไปโดนศีรษะตะเภาแก้วจนบวม ส่งผลให้แขนล้าและเสียเปรียบในเกมวงใน อย่างไรก็ตาม หนึ่งล้านเล็ก ก็ยังคงสวมหัวใจสิงห์สู้ต่ออย่างไม่ย่อท้อจนครบ 5 ยก
ซ้อเอ๋ เผยว่า วันนี้ยอมรับว่าตะเภาแก้วแกร่งจริงๆ ส่วนหนึ่งล้านเล็กยังมองว่ามีศักยภาพที่จะสานต่อเส้นทางบนสังเวียน และจะให้ชกต่อไปจนกว่าเจ้าตัวจะบอกพอและตัดสินใจเลิกด้วยตัวเอง พร้อมย้ำว่าร่างกายในไฟต์นี้อยู่ที่ราว 90% แต่ก็ไม่อยากถอนอีกเพื่อไม่ให้กระทบต่อรายการ
สำหรับโบนัส 500,000 บาทจาก RWS ต้องขอบคุณทางทีมงานที่มอบให้ ถือเป็นรางวัลแห่งความพยายามและหัวใจนักสู้ โดยหนึ่งล้านเล็กตั้งใจนำไปเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสาว ทั้งนี้ คงจะให้หนึ่งล้านเล็กพักฟื้นสักระยะก่อนจะพูดคุยกันต่อไปในเรื่องของอนาคต
ก่อนหน้านี้ หนึ่งล้านเล็กเคยได้โบนัสจากไฟต์ชิงแชมป์เฉพาะกาลรุ่นเวลเตอร์เวต จากการชนะน็อก ชูเจริญ ดาบรันสารคาม ยก 1 เมื่อ 8 กพ.ที่ผ่านมา โดยในวันนั้นรับโบนัสไป 350,000 บาท หากรวมกับโบนัสก้อนล่าสุดที่ได้รับอีก 500,000 บาท เท่ากับว่าเฉพาะโบนัสที่ได้ไปจาก RWS ยังไม่รวมค่าตัว เขารับไปถึง 850,000 บาทแล้ว