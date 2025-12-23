“ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร” สุดปลื้ม!!! รับรางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม

ยังคงทำหน้าที่เป็นคนคุณภาพของวงการบันเทิงอีกหนึ่งราย สำหรับนักแสดงสาว “ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” นักแสดงจากซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” ค่าย 9 สตาร์กรุ๊ป ที่ล่าสุดไปคว้ารางวัลสาขา “ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมแห่งปี” บนเวที รางวัล STAR INTERNATIONAL AWARD2025 ที่จัดขึ้นภายใต้ โครงการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี 2025จัดโดย ชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ ร่วมกับ Channel 8 Thailand ที่จัดขึ้น ณ Phenix Auditorium Hall ประตูน้ำ
โดย ปิ๊งปิ๊ง เผยความรู้สึกว่า “ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจรางวัล Star International Award 2025 ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จ แต่คือบทพิสูจน์ของการไม่ยอมแพ้ของทุกหยาดเหงื่อ ความตั้งใจ และความเชื่อมั่นในตัวเองตลอดเส้นทางที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ทุกกำลังใจ และทุกโอกาสที่หล่อหลอมให้วันนี้เกิดขึ้น รางวัลนี้ขอมอบให้กับทุกคนที่ร่วมเดินทาง เคียงข้าง และเชื่อมั่นในตัวปิ๊งปิ๊งเสมอมา และจะขอใช้เกียรติยศนี้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ แบ่งปันแรงบันดาลใจ และก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างาม ด้วยหัวใจที่ไม่หยุดฝันค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันที่ใกล้เป็นจริงของทุกความฝันเลยนะคะ”