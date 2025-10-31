ว่าที่นักบิน!!! “ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร” ฝันใกล้เป็นจริงแล้ว

นักแสดงสาวสวยและเก่งสุดๆ สำหรับนักแสดงสาวอย่าง “ปิ๊งปิ๊ง ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” ที่พักงานแสดงและงานอีเว้นท์บันเทิงต่างๆ ไปหลายปี คราวนี้เธอหวนคืนวงการบันเทิงอีกครั้ง กับงานแสดงซีรีส์เรื่องล่าสุด “ปานดวงใจSignature” ซีรีส์แนวตั้งที่เธอรับบทเป็นอาจารย์สาวจิตใจดี และคอยให้คำแนะนำกับลูกศิษย์ทุกคน ซึ่งในชีวิตจริง เธอก็เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นอกจากนี้ เธอยังไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ด้วยการลงเรียนคอร์สนักบินที่ Thai Inter Flying School เป็นเวลา 2 ปีเต็ม ล่าสุด สาวปิ๊งปิ๊ง ปรากฎโฉมในงานเดินพรมแดง และเชิญรางวัลในงาน MAYA TV AWARDS2025 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิเธอเฉิดฉายบนพรมแดง ด้วยชุดดำสวยหรู ดูแพง จนหลายคนทักสวยขึ้นจนพี่ๆ สื่อมวลชนต้องขออัพเดทเรื่องราวในชีวิตสักหน่อย
“ขอบคุณพี่ๆ นะคะที่ยังไม่ลืมปิ๊งปิ๊ง ตอนนี้ก็กลับมารับงานในวงการบันเทิงบ้างละค่ะ ล่าสุดก็ไปเล่นซีรีส์แนวตั้ง ปานดวงใจSignature ซึ่งก็ใช้เวลาไม่มาก ช่วงเสาร์อาทิตย์ สามารถจัดเวลามาถ่ายซีรีส์ได้ ก็ปิดกล็องแล้ว ดีใจค่ะ ที่ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ปิ๊งปิ๊ง ใช้เวลาไปกับการเรียนแบบ full time เพราะตั้งใจอยากจะเป็น นักบิน หลังจากเป็น แอร์โฮสเตส ไปแล้วหลายปี และได้เรียนรู้ว่า เออนะ...สักวัน ฉันจะเป็น นักบิน ให้ได้ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ฝึกภาคปฏิบัติละค่ะ ได้ขับเครื่องบินแล้ว สะสมชั่วโมงบินไปเกือบ 100 ชั่วโมงละค่ะ ก็ตื่นเต้น แล้วก็ภูมิใจที่ฝันใกล้จะเป็นจริงแล้ว
ถ้าได้เป็น นักบิน จริงๆ ก็ยังไม่ทิ้งงานบันเทิงนะคะ จะจัดตารางเวลามารับงานบ้าง เพราะมีงานบันเทิงที่อยากทำอีกหลายอย่าง ปิ๊งปิ๊งก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่อง ปานดวงใจ Signature ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ”