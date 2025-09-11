เมืองไทยประกันภัย - เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลังพลิกโฉมฟุตบอลไทยครั้งประวัติศาสตร์ “เมืองไทย CUP” ถ้วยแห่งศักดิ์ศรีฟุตบอลไทย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวประกาศการสนับสนุนครั้งสำคัญร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวฟุตบอลลีกคัพชื่อใหม่ “เมืองไทย CUP” ประจำฤดูกาล 2025/26 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่แห่งวงการฟุตบอลไทย โดยทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์ ไปแข่งขันศึกฟุตบอล ชิงถ้วยสโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงพันธกิจของทั้งสององค์กรที่ต้องการยืนหยัดเคียงข้างฟุตบอลไทยพร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อรายการเป็น ‘เมืองไทย CUP’ ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนชื่อ แต่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมเป็นพลังที่จะทำให้ถ้วยนี้กลายเป็นถ้วยแห่งศักดิ์ศรีที่นักเตะทุกคนและทุกสโมสรต่างใฝ่ฝันถึง
“เมืองไทย CUP” ถ้วยแห่งศักดิ์ศรีฟุตบอลไทย การแข่งขันที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีในทุกนาที แพ้คือจบ ชนะจึงได้ไปต่อ ทุกนัดคือไฟนอล ทุกวินาทีชี้ชะตา สโมสรที่สามารถชูถ้วยนี้ได้ ไม่ได้หมายถึง เพียงการคว้าแชมป์ แต่คือการพิสูจน์ศักดิ์ศรี ความแข็งแกร่ง และศรัทธาที่แฟนบอลทั้งประเทศมีให้
คุณวิลักษณ์ โหลทอง | อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางธุรกิจ แต่เป็นความตั้งใจระหว่างสองบริษัท ที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน และ ให้ความสำคัญกับวงการกีฬามาโดยตลอด ในฐานะตัวแทนของสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ ทั้งสองบริษัท ที่เล็งเห็นคุณค่าของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการนี้ ซึ่งถือเป็นถ้วยที่สำคัญ เพราะทีมชนะเลิศ นอกจากจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 5 ล้านบาทแล้ว ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27 นับเป็นอีกบทสำคัญของการพัฒนาฟุตบอลไทย ให้ทุกสโมสรพิสูจน์ ตัวเองในเวทีระดับอาเซียน เชื่อว่าการแข่งขันนี้จะช่วยให้สโมสรมีมาตรฐานสูงขึ้น นักเตะได้ ประสบการณ์มากขึ้น และทำให้แฟนบอลไทยภูมิใจที่เห็นทีมบ้านเราไปสู้กับทีมต่างชาติ นี่คือสิ่งที่ทำให้ ‘เมืองไทย CUP’ คือถ้วยแห่งการสร้างโอกาสจริงๆ”
คุณปราโมทย์ ศักดิ์กำจร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ผมในฐานะตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งนำโดยคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้เราได้มีโอกาสร่วมกันทำสิ่งสำคัญ อันเกิดจากความตั้งใจของทั้ง 2 บริษัท นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก 2 เพราะเราเชื่อว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่คือเวทีที่สร้างความฝัน แรงบันดาลใจ และโอกาส
“โดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยรายการนี้ ในฐานะอีกหนึ่งรายการสำคัญของประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทีม จากทุกลีกได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมใน ‘เมืองไทย CUP’ ทำให้ทุกสโมสรและนักเตะ ได้พิสูจน์ศักยภาพต่อสายตาคนทั้งประเทศ และทำให้แฟนบอลได้เห็นเรื่องราวแห่งความพยายาม ความสามัคคี และความมุ่งมั่น พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในหลากหลายมิติทุกครั้งที่มีการแข่งขัน”
ที่ผ่านมา เมืองไทยประกันชีวิตยึดมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องครอบคลุมทั้งธุรกิจและชุมชน โดยกีฬาคือเครื่องมือสำคัญในการดูแล สุขภาพกายใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงให้กับสังคมไทย
ผมเชื่อมั่นว่า ถ้วยรางวัลนี้จะไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอล แต่ยังส่งต่อ พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะมอบทั้งความสุขแก่แฟนบอล และผลักดันวงการฟุตบอลไทยให้ ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
คุณนวลวรรณ ล่ำซำ | ผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมืองไทยประกันภัย อยู่เคียงข้าง และ อยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทย มาอย่างยาวนาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรามีนโยบายชัดเจน ในการสนับสนุนวงการกีฬา โดยเฉพาะ ฟุตบอล ในฐานะกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าฟุตบอล ไม่ใช่แค่กีฬา แต่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อ ไปสู่มิติอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของ สังคม , เศรษฐกิจ , การท่องเที่ยว และ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนทั้งหมด โดยเราให้การสนับสนุน ทีมชาติไทย ในทุกระดับ ทั้งฟุตบอลชาย , ฟุตบอลหญิง , ฟุตซอล และ สโมสรอาชีพในประเทศไทย รวมเกือบ 30 สโมสร รวมถึงฟุตบอลไทยลีก 2 ในปีล่าสุด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน ดังนั้น ปีนี้ จึงถือเป็นการต่อยอด ตามนโยบาย และ พันธกิจสำคัญของบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ สนับสนุนให้ ฟุตบอลไทย ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง แข็งแรง และ ยั่งยืนต่อไป”
ในงานมีการเชิญสื่อมวลชน, KOL และบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลมาร่วมงาน ได้แก่ กบ-สุเชาว์ นุชนุ่ม อดีตกัปตันที่พาทีมคว้าแชมป์ถ้วยนี้ถึง 5 สมัย และ ต้อง-ภานุวัฒน์ ใจยิ้ม (ต้องซุย) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านฟุตบอลไทย โดยทั้งสองท่านได้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจ สุเชาว์ นุชนุ่ม ได้เล่าถึงความรู้สึกและความท้าทายในฐานะนักกีฬาที่ลงสนามแข่งขันในรายการนี้ต้องซุย ได้สะท้อนมุมมองในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งที่ติดตามและเชียร์การแข่งขันในถ้วยแห่งศักดิ์ศรีฟุตบอลไทยนี้
สำหรับ “เมืองไทย CUP” ฤดูกาล 2025/26 จะเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2568 เปิดโอกาสให้ทุกสโมสรไทยลีก ไม่ว่าจะทีมใหญ่หรือทีมเล็ก ได้ต่อสู้ในสนามเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีของตนเอง และทั้งหมดนี้ทำให้ถ้วยเมืองไทยคัพ กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของฟุตบอลไทย ทั้งจากไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และไทยลีก 3 เข้าร่วมแข่งขันในระบบน็อกเอาต์แบบแพ้คัดออก เริ่มจากรอบคัดเลือกที่ทีมจากไทยลีก 3 จะลงสนามเพื่อหาตัวแทนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ก่อนจะรวมกับทีมจากไทยลีก 2 รวมเป็น 32 ทีม เพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ร่วมกับสโมสรจากไทยลีก 1 ที่จะเข้ามาสมทบในรอบนี้
การแข่งขันจะดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตั้งแต่รอบ 32 ทีม รอบ 16 ทีม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยทุกนัดจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเพื่อหาทีมที่คู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ถ้วย “เมืองไทย CUP” ในฤดูกาลนี้
ทีมแชมป์จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000,000 บาท และจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึก ชิงถ้วยสโมสรอาเซียน ในฤดูกาล 2026/27 ขณะที่ทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000,000 บาท