“ปานดวงใจ Signature” เปิดตัวทีเซอร์จับตาการคัมแบ็กของ “เกลิน ธัญรดี” กับบทนางเอกซีรีส์แนวตั้ง

การเปิดตัวทีเซอร์ซีรีส์แนวตั้งเรื่อง “ปานดวงใจ Signature” ได้รับความสนใจจากผู้ชมในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หลังเผยแพร่อย่างเป็นทางการและมีกระแสตอบรับในเชิงบวก โดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามอง คือการกลับมารับบทนางเอกของ “เกลิน ธัญรดี ชาญชนินท์กุล” ซึ่งนับเป็นการคัมแบ็กงานแสดงอีกครั้งในรูปแบบซีรีส์แนวตั้งเป็นครั้งแรก
ทีเซอร์ดังกล่าวได้รับคำชื่นชมในด้านงานภาพและการเล่าเรื่องที่มีความกระชับ แตกต่างจากซีรีส์แนวตั้งทั่วไป ขณะเดียวกัน การแสดงของ เกลิน–ธัญรดี ก็ถูกพูดถึงในแง่ของพัฒนาการและความนิ่งในการถ่ายทอดอารมณ์ตัวละคร สะท้อนการปรับตัวของนักแสดงสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ
ซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” นำแสดงโดย เกลิน ธัญรดี ชาญชนินท์กุล ประกบคู่กับ เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย พร้อมด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือ อาทิ บิว ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล, แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล, พรีเมียร์ ศรัญญา วงศ์สุนทร, ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกธวัชกุล, ลาเต้ กฤษดา ธนากร, โฟล์ค รัชนนท์ ขจิตพรพันธ์, วายุมันตรา วงศ์ปัญญาเสถียร และ หนึ่งเดียว ภูริภัทร หัดคำหมื่น รวมถึงนักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์ ปัทมา ปานทอง และ อาจารย์วินไท วงศ์ปัญญาเสถียร
ผลงานเรื่องนี้เขียนบทและกำกับการแสดงโดย ครูหมู วลงกรณ์ จับใจ อำนวยการสร้างโดย ดร.วโรดม ศิริสุข ควบคุมการผลิตโดย ดร.กัญฐณา สนเจริญ และทีมโปรดักชัน หนุมานฟิล์ม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาซีรีส์แนวตั้งในเชิงคุณภาพ ทั้งด้านบท การแสดง และกระบวนการผลิต
ด้าน เกลิน ธัญรดี ระบุว่า การตัดสินใจกลับมารับงานแสดงในครั้งนี้ เป็นการเลือกบทบาทที่เหมาะสมกับช่วงเวลาของตนเอง และเป็นโอกาสในการทดลองฟอร์แมตใหม่ที่ท้าทายมากขึ้น โดยหลังจากทีเซอร์ได้รับกระแสตอบรับที่ดี ก็ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการเดินหน้ากับผลงานนี้
ทั้งนี้ ซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” มีกำหนดออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางแพลตฟอร์ม YouTube และ TikTok อย่างเป็นทางการ