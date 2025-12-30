อบจ.สงขลา รีสตาร์ทหาดใหญ่ !ส่งท้ายปี 2568 เปิดตัว “รถตุ๊กตุ๊ก..เติมสุข”ชูโมเดล Zero Accident – Smart Tracking 100%พร้อมเปิดปีใหม่ 2569 เดินหน้า 2 แคมเปญใหญ่ ฟื้นอาชีพ–เปิดเมือง–รับตรุษจีน เร่งเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจต้นปี

สงขลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกาศเดินหน้ารีสตาร์ทเมืองหาดใหญ่ ส่งท้ายปี 2568 ด้วยการเปิดตัวโครงการ “รถตุ๊กตุ๊ก..เติมสุข” บริการรับ–ส่งฟรีทั่วเมือง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับ Zero Accident ผสานระบบ Smart Tracking 100% เพื่อดูแลการเดินทางของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเปิดปีใหม่ 2569 ด้วยแผนเร่งด่วน 2 แคมเปญใหญ่ ฟื้นอาชีพผู้ประสบภัย ควบคู่การเปิดเมืองรับเทศกาลตรุษจีน กระตุ้นเศรษฐกิจหาดใหญ่และพื้นที่ชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งท้ายปี 2568 ด้วยการเปิดตัวโครงการ “รถตุ๊กตุ๊ก..เติมสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และเตรียม เปิดปี 2569 ด้วยแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วน
โครงการ “รถตุ๊กตุ๊ก..เติมสุข” เป็นการนำพาหนะสัญลักษณ์คู่เมืองหาดใหญ่มาใช้เป็นเครื่องมือดูแลประชาชนในยามวิกฤต โดยจัดรถตุ๊กตุ๊กจำนวน 80 คัน ให้บริการ รับ–ส่งฟรีทั่วเมืองหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด Connectivity: เชื่อมต่อทั่วเมือง ไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดุด และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง
โดย อบจ.สงขลา ได้กระจายรถตุ๊กตุ๊กให้บริการใน 4 โซนเศรษฐกิจหลักของอำเภอหาดใหญ่ พร้อมตั้งจุด Interchange (จุดเชื่อมต่อหลัก) ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.30 น. ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการตั้งแต่วัยทำงาน เด็กนักเรียน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างสะดวกและปลอดภัย ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2569
นายสุพิศ กล่าวว่า โครงการนี้ยังยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยแนวคิด Smart & Safe โดยนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ โดยติดตั้งระบบ Smart GPS Tracking ในรถทุกคัน เชื่อมต่อกับ Real-time Dashboard เพื่อตรวจสอบเส้นทางและตำแหน่งรถแบบสด ๆ เพิ่มความโปร่งใสและความรวดเร็วในการบริหารจัดการ พร้อมกำหนดมาตรการ Zero Accident โดยคัดเลือกคนขับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการ (SLA) มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม และพร้อมช่วยเหลือผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการผ่านระบบ QR Code Feedback เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจได้ทันทีหลังการใช้บริการอีกด้วย
ในด้านเศรษฐกิจ โครงการ “รถตุ๊กตุ๊ก..เติมสุข” ยังทำหน้าที่เป็น Economic Heart ด้วยการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน พร้อมกับ สร้างรายได้ให้กับคนขับรถตุ๊กตุ๊กในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ถือเป็นการเยียวยาเศรษฐกิจฐานรากและคืนรอยยิ้มให้กับชุมชนไปพร้อมกัน
นายสุพิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.สงขลา ยังได้เตรียม เปิดปี 2569 ด้วยการเร่งเครื่องเดินหน้า 2 แคมเปญหลัก ภายในช่วง 2 เดือนแรกของปี ภายใต้นโยบาย “ฟื้นอาชีพ เปิดเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ”
แคมเปญสำคัญ ได้แก่ โครงการ “ฟื้นอาชีพ ฟื้นชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่” ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้จัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อมอบ อุปกรณ์สร้างอาชีพ อาทิ รถเข็น เตาแก๊ส และอุปกรณ์จำเป็น ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าผู้ประสบอุทกภัยใน 4 เขตอำเภอหาดใหญ่ รวมกว่า 500 ชุด เพื่อคืนโอกาสในการทำมาหากินและช่วยให้สามารถตั้งหลักได้อีกครั้งอย่างมั่นคง หลังจากดำเนินการสำรวจและรวบรวมรายชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทำมาหากิน พร้อมคัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงอาชีพเดิมและความเสียหายของอุปกรณ์ คาดว่าจะสามารถทยอยส่งมอบอุปกรณ์ในแต่ละพื้นที่ได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นต้นไป
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีน เปิดพื้นที่ค้าขายและสนับสนุนกิจกรรมทั้งในเขตเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่ชายแดนตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ด่านนอก ใกล้ด่านชายแดน เพื่อร่วมกันเปิดเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างบรรยากาศความคึกคักทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ย้ำว่า อบจ.สงขลาเชื่อมั่นว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการฟื้นอาชีพของประชาชน และการนำระบบบริการที่ปลอดภัย ทันสมัย และเข้าถึงได้จริง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว พร้อมยืนยันว่า อบจ.สงขลา จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนสงขลามีอาชีพ มีรายได้ และมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้ง