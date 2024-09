ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ASEAN-OSHNET Best Practice Award องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยของอาเซียน

กล่าวว่า รางวัล ASEAN-OSHNET Awards มอบให้กับสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความโดดเด่น ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยในปีนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษมได้รับรางวัล Best Practice Award เป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ ในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปกล่าวว่า บริษัทภูมิใจที่โรงงานธารเกษมได้รับรางวัลระดับอาเซียน ซึ่งเป็นผลจากการนำนโยบาย CPF SHE&En Standards มาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งการดูแลสุขภาพพนักงาน ป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม“เป้าหมายของเรา คือ เป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน” นายเรวัติ กล่าวโรงงานธารเกษม ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน CPF SHE&En Standards เช่น โครงการ Zero Accident, Safety Modular KYT, Major Hazard & SHE และชมรมสุขภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าอยู่ ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการนวัตกรรม CPF FEED 3i ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ร่อนอาหารอัตโนมัติป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์ และแพลตฟอร์มการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงงานธารเกษมจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงงานอื่น ๆ โดยตั้งเป้าหมายสู่ระดับ Excellent ต่อไปนอกจากนี้ ซีพีเอฟได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากภายในโรงงงาน ถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ตลอดจนช่วยปรับปรุงชุมชนภายนอก ทั้งโรงเรียน วัด และคู่ค้า ในจุดที่มีความเสี่ยง ภายใต้โครงการ Safety School เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน รวมถึงทำให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตสู่ลูกค้าอาหารสัตว์บกให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน