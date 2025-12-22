“เอ็ม เอกซ์” ชวนเฉลิมฉลองปีใหม่ และตรุษจีนปีมะเมีย เติมความสุขด้วยขนมอบพรีเมียม ดีไซน์พิเศษ สไตล์ฮ่องกง

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2569 และตรุษจีนปีมะเมีย “เอ็ม เอกซ์” ชวนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการสังสรรค์ในปี 2569 ซึ่งเป็นปีม้า สัญลักษณ์แห่งพลัง ความแข็งแกร่ง และความหวัง ถ่ายทอดความปรารถนาดีและคำอวยพรอันเป็นมงคล ผ่านขนมนำเข้าจากฮ่องกงหลากหลายชนิด
โดดเด่นด้วยคอลเลกชันกล่องของขวัญดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับมอบในโอกาสพิเศษ โดยเฉพาะ “เอ้กโรล” สูตรต้นตำรับแท้ ๆ จากฮ่องกง และ “มิลล์เฟย” หลากรสชาติ ทุกชิ้นอันแน่นด้วยความอร่อย และกลิ่นหอมชวนหลงใหล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพและรสชาติระดับพรีเมียมในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองโดยทุกกล่องนำเข้าและผลิตจากฮ่องกง
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิริมงคลและความสุขไม่รู้จบกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของ เอ็ม เอกซ์ “ออริจินัล เอ้กโรล” ขนมอบรสชาติเรียบง่ายในแบบคลาสสิก แต่เปี่ยมด้วยความประณีตจากการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ เช่น เนยฝรั่งเศส ไข่สด และแป้งคุณภาพสูง ส่งมอบรสชาติหอมมันของไข่และเนยในทุกคำอย่างลงตัว “ออริจินัล เอ้กโรล” บรรจุในกล่องทรงสี่เหลี่ยมดีไซน์คลาสสิก เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญหรือของฝากในทุกโอกาส และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection ต่อเนื่องยาวนานถึง 9 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลของเอ็ม เอกซ์
แค่นั้นไม่พอ เอ็ม เอกซ์ ยังมอบเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยขนมกล่องดีไซน์สุดพิเศษต้อนรับปีมะเมีย “เพอทีท เอ้กโรล” ที่มาพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ดีไซน์พิเศษประจำปี ประดับด้วยลวดลายม้าวิ่งทะยาน ถ่ายทอดความสง่างามของม้าในขณะวิ่งอย่างเต็มกำลัง สื่อถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า และโชคลาภในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่ไม่ควรพลาดสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน
นอกจากนี้ เอ็ม เอกซ์ ยังรังสรรค์ “เพสทรี่ ทรีโอ ดีลักซ์ กิฟต์เซต” ที่ผสานความหอมละมุนของนมและเนยแท้จากนิวซีแลนด์ ผ่านเทคนิคการอบแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสกรอบกำลังดีในทุกชิ้น โดยกิฟต์เซตนี้ได้รวบรวมขนมอบคุณภาพ 3 ชนิดไว้ในกล่องเดียว ได้แก่ คุ้กกี้อบหอมละมุน, อัลมอนด์มิลล์เฟย ที่ผสานความหวานกลมกล่อมเข้ากับความกรุบกรอบอย่างลงตัว และฮาร์ทตี้บัตเตอร์เพสทรี่ หรือพายรูปหัวใจ ที่มอบรสชาติหวานละมุน ชวนสัมผัสความอบอุ่นในทุกคำ
ปิดท้ายด้วยกล่องหัวใจแห่งความสุข “ฮาร์ทตี้ บัตเตอร์ เพสทรี่ กิฟต์เซต” สูตรพิเศษที่ใช้เทคนิคการอบแบบ Double Baking สร้างชั้นคาราเมลสีเหลืองทอง เพิ่มความกรอบให้ผิวนอก ขณะเดียวกันยังคงความนุ่มละมุนแบบละลายในปากไว้ด้านใน อัดแน่นด้วยพายรูปหัวใจ 4 รสชาติ ได้แก่ ออริจินัล, เมเปิลไซรัป, เฮเซลนัท และมะพร้าว แต่ละรสชาติมอบเอกลักษณ์ความอร่อยที่แตกต่างกัน กรอบนอกนุ่มในทุกคำที่ลิ้มลอง นอกจากนี้ “ฮาร์ทตี้ บัตเตอร์ เพสทรี่ กิฟต์เซต” ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection ประจำปี 2025 สะท้อนถึงคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่าน Line @mxmooncake หรือ เว็บไซต์ www.mxcakesandbakery.com รับส่วนลด 20% สำหรับสินค้าหมวด Gift Tin ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อมียอดซื้อมูลค่า 500 บาทขึ้นไปต่อออเดอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
พร้อมวางจำหน่ายที่ร้าน เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ และร้าน โฮมเบค บาย เอ็ม เอกซ์ ทุกสาขา (กดดูข้อมูลสาขาที่ https://foa.co.th/page/mx-branch) หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างสะดวกผ่าน Line @mxmooncake และเว็บไซต์ www.mxcakesandbakery.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-371-9093 หรือ 065-729-2610
เทศกาลแห่งความสุขนี้ “ขนมอบพรีเมียมเอ็ม เอกซ์” พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น ด้วยรสชาติความอร่อยคุณภาพพรีเมียม เหมาะทั้งสำหรับทานเองหรือมอบเป็นของขวัญแทนใจ ส่งต่อความสุขให้คนพิเศษในทุกโอกาส