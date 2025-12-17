แบงก์สำรองเงินสดรับใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวปีใหม่

รายงานข่าวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2569 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี ที่ให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 – วันที่ 4 มกราคม 2569 นั้น โดยธนาคารได้สำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติจำนวน 40,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพที่มีกว่า 7,600 จุดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริการตัวแทนธนาคารที่รองรับธุรกรรมในการฝาก-ถอนเงินสดและยืนยันตัวตน โดยมีจุดให้บริการรวม 162,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติทุกวัน ทั้งนี้ สาขาทั่วประเทศของธนาคารจะเปิดทำการเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 รวมทั้งสิ้น 35,100 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 8,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,950 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 4,750 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 740 สาขาทั่วประเทศ สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,400 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,400 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10,300 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 16,100 ล้านบาท
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 30,500 ล้านบาท โดยเงินสำรองแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,400 ล้านบาท และในเขตภูมิภาค 20,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองธนบัตรผ่านตู้เอทีเอ็ม จำนวน 23,100 ล้านบาท และ สาขา จำนวน 7,400 ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2568 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 666 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,280 เครื่อง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) เตรียมสำรองเงินสดจำนวน 9,879 ล้านบาท เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึง 2 มกราคม 2569 ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,967 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 2,912 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 516 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,103 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ 30 พฤศจิกายน 2568)