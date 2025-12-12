“ สปส.” แนะช่องทางนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างหลักประกันให้แรงงานไทย

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการยกระดับคุณภาพกลไกลการทำงานของ “กองทุนเงินทดแทน” ให้มีมาตรฐานมายิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองลูกจ้าง หรือให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตราย พิการ ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายจากการทำงานหรือเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงานและมอบสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย
แต่ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนเสียก่อนพร้อมชำระเงินสมทบให้แก่กองทุนเงินทดแทน เพื่อรับสิทธิในการคุ้มครองเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายแก่ลูกจ้าง
สำหรับการจ่ายชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จะเรียกเก็บจากนายจ้างเป็นรายปี โดยคำนวนจากจำนวนเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี รวมกันคนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี คูณกับอัตราเงินสมทบ ของประเภทกิจการ ระหว่างอัตรา 0.20-1.00% และหากสถานประกอบการมีสถิติการประสบอันตรายลดลงหรือมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยดีขึ้น อัตราเงินสมทบที่นายจ้างต้องชำระจะได้รับการปรับลดลง
นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
1. ณ สำนักงานประกันสังคมด้วยเงินสดหรือเช็ค
2. ทางไปรษณีย์
3. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอรืโลตัส
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)
4. ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารดอยซ์แบงก์
- ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ชำระด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด)ฃ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 โทร.ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ไลน์ @ssothai หรือ www.sso.go.th
“กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมมุ่งเน้นและส่งเสริงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในสถานประกอบการให้มีคุณภาพและสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศ “ นางสาวกาญจนา กล่าวย้ำ