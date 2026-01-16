xs
Ngong Ping 360 เที่ยวครบคุ้ม! คนไทยซื้อตั๋วกระเช้า รับบัตรรถไฟฟ้า Metro Pass ฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ, 15 มกราคม พ.ศ. 2569 - Ngong Ping 360 แลนด์มาร์กท่องเที่ยวชื่อดังของฮ่องกง ชวนร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการเนรมิต Ngong Ping Cable Car และ Ngong Ping Village ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความทรงจำสุดพิเศษ เปิดประสบการณ์ “Big Occasion” สำหรับนักเดินทางที่มองหาช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ท่ามกลางวิวสุดไอคอนิกและบรรยากาศเสน่ห์ฮ่องกงที่ไม่เหมือนใคร 

ในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งพิเศษนี้ Ngong Ping 360 จัดกิจกรรม Day-to-Night ต่อเนื่องตั้งแต่กลางวันจนถึงยามค่ำคืนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ ของการนั่งกระเช้าลอยฟ้ายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าชมแสงไฟประดับสุดตระการตา เคล้าเสียงดนตรีสดยามค่ำคืน และเกมย้อนยุคสุดคลาสสิก

เพื่อเสริมสร้างสีสันให้กับการเฉลิมฉลอง นองปิง360 เตรียมเปิดตัวแพ็กเกจเฉลิมฉลองสุดพิเศษ สำหรับแขกที่มาร่วมฉลองโอกาสสำคัญ โดยผู้ร่วมแพ็กเกจจะได้รับ ของขวัญต้อนรับฟรี พร้อมทั้งสามารถ "ส่งข้อความพิเศษขึ้นจอดิจิทัล" ทั่วบริเวณพื้นที่ นอกจากนี้นองปิง 360 ยังเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ระดับโลกเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแบ่งปันเรื่องราว “Big Occasion” ของตนเอง โดย 5 เรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดจะได้รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษ 3 วัน 2 คืน

พร้อมกันนี้ เตรียมพบกับขบวนกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ อาทิ ตรุษจีน อีสเตอร์ และเทศกาลอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะมาสร้างสีสัน ตลอดทั้งปี พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียงซื้อบัตรกระเช้าไป-กลับ ประเภทใดก็ได้ (สำหรับผู้ใหญ่) รับฟรีทันที! บัตร MTR Tourist Day Pass สำหรับเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MTR ทั่วฮ่องกงแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมงทั้งนี้ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาใช้บริการก่อนตามลำดับจนกว่าของจะหมด ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญ หรือท่องเที่ยวตามเทศกาลต่าง ๆ นองปิง 360 พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำให้ทุกการเดินทางน่าจดจำ


ด้าน นายเจมส์ ตุง (Mr. James Tung) กรรมการผู้จัดการ นองปิง 360 กล่าวว่า “ด้วยการสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของนองปิง 360 จึงขอส่งต่อความสุขนี้ด้วยการเชิญชวนทุกท่านมาร่วมฉลองวาระสำคัญของตนเอง ไปพร้อมกับโอกาสพิเศษของเรา ผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมาย สำหรับโอกาสพิเศษครั้งนี้ เราได้เตรียม
ประสบการณ์สุดเอกซ์คลูซีฟไว้รอต้อนรับ ตั้งแต่การนั่งกระเช้ายามค่ำคืน ไปจนถึงของขวัญพิเศษสำหรับผู้ที่มาฉลองวันเกิด และการแสดงดนตรีสดในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะการนั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนที่ผมอยากแนะนำเป็นพิเศษเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยสงสัยว่าบรรยากาศหลังพระอาทิตย์ตกดินจะ สวยงามเพียงใด และผมรับรองได้เลยว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายครับ!”

จัดเต็มความสนุกต่อเนื่องเช้าจรดค่ำ พิเศษสุด นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองยามค่ำคืน


เพื่อเป็นการร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี กระเช้านองปิง 360 (Ngong Ping 360) จะขยายเวลาเปิดให้บริการในวันที่กำหนดเป็นกรณีพิเศษไปจนถึงช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางวันไปจนถึงยามค่ำคืน

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำหนดของฤดูกาลนี้ กระเช้านองปิง 360 พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการขยายเวลาให้บริการไปจนถึงเวลา 21:00 น. เพื่อมอบโอกาสสุดพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืนอันตระการตาจากมุมสูง ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง แสงไฟจากสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า และความสง่างามขององค์พระใหญ่ท่ามกลางแสงดาวนอกจากนี้ ภายในกระเช้ายังมีการตกแต่งประดับไฟออนสุดพิเศษพร้อมไฟฉาย เพิ่มความสนุกมุมมองใหม่ในการชมวิวตลอดเส้นทาง เปลี่ยนการเดินทางครั้งนี้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำ

เพื่อเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง หมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) จะประดับด้วยไฟนีออนในสไตล์ฮ่องกงคลาสสิก สร้างสีสันยามค่ำคืนและกลายเป็นแลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดชิค ให้ผู้มาเยือนได้เก็บภาพความประทับใจในทุกๆมุม พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีสดจากศิลปินป๊อปชื่อดังของฮ่องกง ที่จะมาร่วมสร้างความบังเทิง

กิจกรรมจัดเต็มทั้งกลางวันและกลางคืน เปลี่ยนหมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) ให้เป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ผ่านการจัดแสดงพิเศษในธีมครบรอบ 20 ปี มอบสีสันและความประทับใจตลอดทั้งวัน อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ห้ามพลาด คือการแปลงโฉมกระเช้าลอยฟ้าให้มีชีวิตชีวาด้วยลวดลายจากแบรนด์ระดับตำนานของฮ่องกง อาทิ ‘Lai Yuen’ สวนสนุกคลาสสิกถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ที่เป็นมรดกของฮ่องกง

ฉลองวันสำคัญกับแพ็กเกจ Big Occasion รับของขวัญฟรีในวันเกิด

Ngong Ping 360 เปิดตัว Celebration Package ในเดือนกุมภาพันธ์ ชวนผู้มาเยือนร่วมเก็บเกี่ยวช่วงเวลาพิเศษ ณ แลนด์มาร์กชื่อดังของฮ่องกง รับเข็มกลัดที่ระลึกและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มาในโอกาสวันเกิด ทั้งไอศกรีมฟรีและข้อเสนอพิเศษภายในหมู่บ้านนองปิง

อีกหนึ่งไฮไลต์ร่วมแชร์โมเมนต์ความประทับใจโดยการอัปโหลดภาพโมเมนต์ส่วนตัวสุดพิเศษ เพื่อแสดงบนจอดิจิทัลทั่วพื้นที่ สร้างประสบการณ์ความทรงจำที่น่าประทับใจ
เพิ่มช่วงเวลาสำคัญให้พิเศษยิ่งขึ้น Ngong Ping 360 เปิดให้ บริการตกแต่งกระเช้าลอยฟ้าตามคอนเซ็ปต์ที่ต้องการ รองรับหลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ หรือโมเมนต์ขอแต่งงาน โดยสามารถออกแบบสไตล์ได้ตามความต้องการ สร้างความประทับใจในโอกาสสำคัญ

ชวนคนทั่วโลกแชร์ 'โมเมนต์สำคัญ' ลุ้นแพ็กเกจเที่ยว 3 วัน 2 คืน


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 'Big Occasion' นองปิง 360 (Ngong Ping 360)เตรียมเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ ชวนผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกร่วมแบ่งปันเรื่องราวและช่วงเวลาน่าจดจำที่เกิดขึ้น ณ Ngong Ping 360 ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Ngong Ping 360 โดยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและประทับใจคณะกรรมการมากที่สุด 5 อันดับแรก รับรางวัลใหญ่! แพ็กเกจท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ครบครันทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง และที่พักโรงแรมสุดหรู พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ณ นองปิง

สำหรับกิจกรรมนี้ สามารถติตามข่าวสาร Ngong Ping 360 คลิก https://linktr.ee/ngongping360

กิจกรรมตามฤดูกาล เติมสีสันแห่งความสุข ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนและอีสเตอร์


ประเดิมด้วยเทศกาลตรุษจีนในธีม “ปีม้า ณ Ngong Ping 360” หนึ่งในเทศกาลที่มีความหมายและได้รับความนิยมอย่างยิ่งของชาวจีน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 8 มีนาคม ผู้มาเยือนจะได้พบกับจุดถ่ายภาพม้าน่ารักที่สื่อถึงพลังบวก กระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village)

พร้อมไฮไลต์แลนด์มาร์ค 'รูปปั้นม้าขนาดใหญ่' ณ จัตุรัสเจดีย์ สัญลักษณ์แห่งการรวบรวมโชคลาภ เสริมความเฮงด้วยกิจกรรมวงล้อเสี่ยงโชค เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรุ่งเรือง

ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะปีนี้นองปิง 360 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Mak Ling Ling ซินแสฮวงจุ้ยชื่อดัง มาร่วมเป็นผู้ออกแบบการตกแต่งเพื่อเสริมสิริมงคลโดยเฉพาะ พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ กับการแจกเครื่องรางนำโชคและเหรียญช็อกโกแลตแก่ผู้มาเยือน เพื่อส่งมอบคำอวยพรและพลังแห่งความโชคดีในเทศกาลตรุษจีนปีนี้"

ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเชิดสิงโต และเทพเจ้าแห่งโชคลาภมาให้พบปะทักทายในเวลา 12:30 น. และ 15:30 น. ทุกวัน ที่ 17–22 กุมภาพันธ์ บริเวณด้านหน้าศาลา ภายในหมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) โดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ การแสดงเชิดสิงโตและการพบปะเทพเจ้าแห่งโชคลาภรอบแรกจะจัดขึ้นเร็วกว่าปกติในเวลา 11.30 น.


ชวนมาสนุกกับกิจกรรมอีสเตอร์เพิ่มสีสันและความประทับใจไม่แพ้เทศกาลตรุษจีน ด้วยเกมล่าไข่ที่จัดขึ้นทั่วหมู่บ้าน พร้อมการตกแต่งธีมอีสเตอร์สุดน่ารัก เหมาะสำหรับการถ่ายภาพและกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว

สิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซื้อบัตรกระเช้านองปิง รับฟรี! MTR Tourist Day Pass

Ngong Ping 360 มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อซื้อตั๋วกระเช้าลอยฟ้าแบบไป-กลับสำหรับผู้ใหญ่ รับฟรี MTR Tourist Day Pass ใช้เดินทางไม่จำกัดทั่วเครือข่ายรถไฟฟ้า MTR ของฮ่องกงภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวและการสำรวจแลนด์มาร์กสำคัญทั่วเมืองเป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บัตรโดยสารมีจำนวนจำกัด แจกตามลำดับก่อนหลังจนกว่าสินค้าจะหมด

