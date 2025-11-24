เอ็ม ดิสทริค ทุ่ม 200 ล้านบาท จัด 2 แคมเปญยักษ์ ฉลองครบรอบ 2 ปี มอบความสุขครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี สู่ย่านการค้าระดับโลก

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์) จับมือกว่า 30 พันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่จัดงาน EM DISTRICT ANNIVERSARY: UNSTOPPABLE HAPPINESS UNMISSABLE REWARDS และ “EM DISTRICT WINTER WONDERLAND” ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 มกราคม 2569 - เฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปีแห่งความสำเร็จ ในการเป็นย่านการค้าระดับโลกที่เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของกรุงเทพมหานคร สร้างความสุขรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท จัดอภิมหาแคมเปญโปรโมชั่นมอบของรางวัลรวมกว่า 30 ล้านบาท พร้อมด้วยอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ ตระการตา ยาวนานกว่า 1 เดือนเต็ม ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ และ ENTERTAINMENT HUB ระดับโลก ที่เป็นเดสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2566 เอ็ม ดิสทริค (EM DISTRICT) ก็สามารถพลิกโฉมย่านสุขุมวิทให้กลายเป็นหมุดหมายปลายทางที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ด้วยการผสาน 3 แลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพ อย่าง เอ็มโพเรียม (EMPORIUM), เอ็มควอเทียร์ (EMQUARTIER) และ เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) เข้าด้วยกัน โดยไม่เพียงเป็นย่านการค้าระดับโลกที่ครบครัน รวมแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่ ร้านอาหาร และประสบการณ์บันเทิงระดับนานาชาติไว้ในที่เดียว จนเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวและคนเมืองระดับพรีเมียม และเป็น World Entertainment Hub จุดหมายของการจัดกิจกรรมระดับโลก ซึ่งเติมเต็มทุกมิติของกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เคยมีมา”
ในโอกาสครบรอบ 2 ปีครั้งนี้ เอ็ม ดิสทริค ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท จัดงาน EM DISTRICT ANNIVERSARY UNSTOPPABLE HAPPINESS UNMISSABLE REWARDS และ EM DISTRICT WINTER WONDERLAND สร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ด้วยเอ็กซ์คลูซีฟโปรโมชั่น และอีเวนท์ยิ่งใหญ่สุดตระการตา สร้างความสุขให้ทุกคนต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เริ่มแคมเปญจนถึงสิ้นปี 2568 เริ่มจากแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ EM DISTRICT ANNIVERSARY ระหว่างวันที่ 28 – 1 ธันวาคม 2568 แคมเปญยิ่งใหญ่ สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีมูลค่ารางวัลมากที่สุดแห่งปี และจับมือรวมกับพันธมิตรมากที่สุดกว่า 30 พันธมิตรธุรกิจ ครอบคลุมทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต, สายการบินค่ายมือถือ, สถานีบริการน้ำมัน, ประกันชีวิต, โครงการอสังหาริมทรัพย์ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, การไฟฟ้า, การประปา และอื่นๆ อีกมากมาย มอบความพิเศษ รวมมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท อาทิ M Point 3 ล้านคะแนน, รถยนต์ LEXUS NX, แพ็กเกจตีกอล์ฟสุดพิเศษ พร้อมที่พักหรู 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม THE KARL LAGERFELD มาเก๊า และตั๋วเครื่องบินไป–กลับ มาเก๊าชั้นประหยัด จาก SJM Resorts, ตั๋วเครื่องบิน BUSINESS CLASS ไป-กลับ กรุงเทพ-ไทเป สายการบิน STARLUX AIRLINE, คูปองแทนเงินสด และของรางวัลอีกมากมายมากที่สุดในรอบปีของเอ็ม ดิสทริคที่เคยจัดแคมเปญในปีนี้ นอกจากนี้ร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้ายังร่วมเฉลิมฉลองด้วยโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุดถึง 90%
พร้อมตอกย้ำการเป็น World Entertainment Hub ด้วยอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “ครั้งแรกของการมาพบกันของเจ้าหญิงแห่ง เอ็ม ดิสทริค “น้องหมีเนย” และ “บลู พงศ์ทิวัตถ์” ใน ENCHANTED CELEBRATION SHOWS สุดตระการตาด้วยแสงสีและโปรดักชันระดับโลก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ที่ควอเทียร์ อเวนิว เอ็มควอเทียร์ อีกทั้งยังจัดเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและโชว์สุดประทับใจจากเหล่าศิลปินนักแสดงชื่อดังได้แก่ ซี-นุนิว, วิลเลี่ยม -เอส และ เติ้ล-เฟิร์สวัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568 มอบประสบการณ์พิเศษให้ทุกคน เฉลิมฉลอง EM DISTRICT ANNIVERSARY กันอย่างเต็มอิ่ม
นอกจากนี้ ตลอดเทศกาลแห่งความรื่นเริงต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2568 เอ็ม ดิสทริค เตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านกิจกรรมและอีเวนต์เฉลิมฉลองระดับโลก “EM DISTRICT WINTER WONDERLAND” ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ร่วมสนุกสนานตระการตาไปกับการตกแต่งในธีม ENCHANTED FOREST มนต์เสน่ห์ของป่าแห่งเทพนิยายที่มีความงดงาม อัศจรรย์
ตระการตา พร้อมม้ายูนิคอร์น และบรรดาสรรพสัตว์ราวกับอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน และไฮไลท์ด้วยต้นคริสต์มาส สูงกว่า 20 เมตรประดับไฟงดงามที่ ลานควอเทียร์พาร์ค เอ็มควอเทียร์ และต้นคริสต์มาสด้านหน้าเอ็มสเฟียร์ที่รังสรรค์ถึงความเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ แลนมาร์คที่ทุกคนต้องมาลิ้มลองรสชาติของสุขุมวิทผ่านอาหารต่างๆ เป็นตัวแทนความสุขและการเฉลิมฉลองเทศกาลในปีนี้ พร้อมจุดเช็คอินถ่ายภาพรับเทศกาลแห่งความสุขที่พลาดไม่ได้ทั้ง 3 ศูนย์การค้าและร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับ Magical Christmas ด้วยบรรยากาศสนุกสนานครื้นเครงด้วย Christmas Carols และกิจกรรมฉลองคริสต์มาสมากมาย ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2568 และงานเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมพลุสวยงามตระการตา “EM DISTRICT Winter Wonderland Fantastic Countdown Celebration” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เอ็ม ดิสทริค ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นย่านธุรกิจและแฟชั่นระดับโลก ผ่านปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่อันหลากหลาย ด้วยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมและอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ อาทิ การจัดงาน “EM DISTRICT THE GOLDEN YEAR OF FRIENDSHIP” ฉลองตรุษจีน และเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย–จีน ด้วยการยกขบวนประติมากรรมหมีแพนด้ากว่า 3,000 ตัวมาไว้ใจกลางกรุง, การเฉลิมฉลอง Pride Month กับ LOVE PRIDE PARADE BANGKOK 2025 ขบวนพาเหรดสีรุ้งที่ยาวที่สุดในเอเชีย สะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลาย, ความสำเร็จของแบรนด์ Butter Bear และคาแรกเตอร์ “น้องหมีเนย” ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ความน่ารักของย่านสุขุมวิทและไอคอนนิคระดับโลก และการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วย “Under The Castle” บ้านผีสิง Immersive ครั้งแรกในประเทศไทย โดยศิลปินระดับโลก แจ็คสัน หวัง นอกจากนี้ยังมีศิลปินที่เป็นกระแสระดับโลกมากมายมาเยือน อาทิ คิมมินกยู, อีจุนโฮ, พัค โบกอม, แจ็กสัน หวัง, RIIZE, WayV, THE BOYZ, ไป๋ ลู่ ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมาถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ เอ็ม ดิสทริค กลายเป็นย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าใช้บริการหมุนเวียนประมาณ 200,000 คนต่อวัน และสร้างกระแสให้สุขุมวิทเป็นหนึ่งในย่านธุรกิจที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร
ในด้านของการเป็น Luxury & Lifestyle Destination เอ็ม ดิสทริค ยังได้รับความสนใจจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลกและลักซ์ชูรีแบรนด์ชั้นนำที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการเปิดสาขาและ Flagship Store ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคหลากหลายแบรนด์ อาทิ การเปิดบูติกแรกของ Mouawad ในประเทศไทยและเอเชียที่ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม และการเปิดบูติกโฉมใหม่ของ CHANEL ในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดในไทย ณ เอ็มควอเทียร์ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ Lifestyle & Beauty ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงร้านอาหารที่ตอบโจทย์คนเมืองครบทุก Segment และ Entertainment โซนซึ่งรวมร้านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ EM WONDER พร้อมรองรับการจัดงานบันเทิงในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฉายภาพลักษณ์การเป็น Entertainment Hub ของภูมิภาคที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดปี จากความครบครันในทุกมิติ ทำให้ เอ็ม ดิสทริค เป็นมากกว่าย่านการค้า แต่เป็น Place To Live ที่ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตได้ 24 ชั่วโมงจนได้รับ การยอมรับจากระดับนานาชาติ โดยคว้ารางวัล Luxury Lifestyle Awards 2024 สาขา Shopping Mall รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับวงการตลาดระดับลักชัวรี่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก มาเป็นเครื่องการันตีสะท้อนถึงมาตรฐานและคุณภาพของประสบการณ์การช้อปปิ้งระดับโลกที่ เอ็ม ดิสทริค
การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีของ เอ็ม ดิสทริค ไม่เพียงฉายภาพความสำเร็จตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ และ EMTERTAINMENT HUB ระดับโลก ที่ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่มหานครแห่งอนาคต ตลอดจนย้ำภาพลักษณ์ในการเป็นย่านการค้าที่มอบประสบการณ์แห่งความสุข ความสนุก และแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดให้กับทุกคนอย่างแท้จริง