หุ้นปิดเช้าบวก 7.70 จุด ฟื้นตัวรับแรงซื้อกลับหุ้นใหญ่-การบิน ได้ KTC งบหรูหนุน Sentiment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,252.00 เพิ่มขึ้น 7.70 จุด (+0.62%) มูลค่าซื้อขายราว 23,185 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,256.06 จุด และต่ำสุด 1,236.86 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าแกว่งขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการซื้อกลับหุ้นใหญ่ที่ลงไปแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ BDMS CPALL รวมทั้งกลุ่มสายการบิน ประกอบกับ หุ้น KTC แจ้งผลการ
ดำเนินงานไตรมาส 4/68 ออกมาดีกว่าคาด ก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุน Sentiment หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยเช่นกัน
นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยหนุนจากช่วงก่อนการเลือกตั้ง และเทศกาลตรุษจีน คาดทำให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในจีนเพิ่มขึ้น ช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มน้ำมัน และปิโตรเคมีขึ้นมาดันดัชนี
แนวโน้มช่วงบ่าย คาดตลาดแกว่งแดนบวกได้ต่อ โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,513.60 ล้านบาท ปิดที่ 159.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,459.92 ล้านบาท ปิดที่ 11.80 บาท ลดลง 0.10 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,416.25 ล้านบาท ปิดที่ 339.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,204.41 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 971.15 ล้านบาท ปิดที่ 114.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท