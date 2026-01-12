หุ้นปิดเช้าลบ 5.77 จุด รับแรงขายหุ้น รพ.ใหญ่ กลุ่มค้าปลีก-ท่องเที่ยวกดดันซ้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,248.32 จุด ลดลง 5.77 จุด (-0.46%) มูลค่าซื้อขายราว 20,926.27 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุด 1,241.47 จุด และสูงสุด 1,259.68 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลดลงรับแรงกดดันจากการเทขายหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ BH และ BDMS รวมถึงหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริโภคก็มีแรงขายออกมาเช่นกัน
ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ยังไม่มีผลต่อดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาเมื่อคืนวันศุกร์นี้จะชะลอตัวลง ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยลง แต่ตลาดก็ยังไม่ได้ตอบรับมากนัก ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวแดนลบต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BH มูลค่าการซื้อขาย 1,637.05 ล้านบาท ปิดที่ 139.00 บาท ลดลง 8.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,574.10 ล้านบาท ปิดที่ 18.20 บาท ลดลง 0.70 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,250.98 ล้านบาท ปิดที่ 11.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
ADVNAC มูลค่าการซื้อขาย 1,245.46 ล้านบาท ปิดที่ 327.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,139.24 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 1.00 บาท