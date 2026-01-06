หุ้นปิดลบ 5.30 จุด แรงขายหุ้น DELTA-AOT ฉุด สลับซื้อกลุ่มน้ำมัน-โรงกลั่นประคองดัชนี

SET ปิดวันนี้ที่ 1,274.75 จุด ลดลง 5.30 จุด (-0.41%) มูลค่าซื้อขาย 37,483.09 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีลงมาเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยจุดต่ำสุด 1,270.50 จุด และทำจุดสูงสุด 1,282.43 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 198 หลักทรัพย์ ลดลง 245 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 209 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงหลังจากเมื่อวานขึ้นมาค่อนข้างมาก โดยที่วันนี้มีแรงขาย AOT และ DELTA ฉุดดัชนี แต่ยังมีแรงซื้อกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่นที่ยังประคองตลาดไว้ได้บ้าง
ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่จากภายนอก โดยยังรอติดตามตัวเลขเศษฐกิจสหรัฐที่จะทยอยออกมา โดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค.ในคืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ (9 ม.ค.) ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,280-1,285 จุด แนวรับ 1,265-1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,426.26 ล้านบาท ปิดที่ 183.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 3,142.99 ล้านบาท ปิดที่ 51.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,104.62 ล้านบาท ปิดที่ 321.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,620.16 ล้านบาท ปิดที่ 140.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,422.40 ล้านบาท ปิดที่ 194.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง