หุ้นปรับลงตามต่างประเทศกังวล Valuation กลุ่มเทคฯ จับตาตัวเลเศรษฐกิจจีน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง และตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดมาแล้วเช้าวันนี้ก็ลงตามกัน จากประเด็นกดดันเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความกังวลเกี่ยวกับ Valuation สูงเป็นปัจจัยกดดันตลาด
ขณะแดียวกัน วันนี้ยังต้องรอติดตามการายงานตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในเดือนต.ค. ซึ่งจะมีผลต่อ Sentiment ต่อตลาดหุ้นเอเชียด้วยเช่นกัน
โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,275-1,280 จุด