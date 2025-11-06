หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพ รับ Sentiment บวกต่างประเทศ หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐดีกว่าคาด

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้น และตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ที่เปิดมาก็บวกตาม จากการรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้น
ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ โดยที่ยังติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไตรมาส 3/68 ที่ทยอยออกมา โดยให้แนวต้าน 1,310 จุด แนวรับ 1,280 จุด